Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kaç lira? 14 Kasım 2017 dolar euro fiyatları na haberimizden ulaşabilirsiniz. Dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi ve jeopolitik risklere ilişkin endişeler TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün 3,8880'e tırmanan dolar/TL bu sabah 3,8750 seviyesinde hareket ediyor.



Euro/dolar 1,16'nın üzerindeki seyrini sürdürürken, içeride euro/TL dün 4,5358 ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra yeni güne 4,5240 seviyesinde başladı.

Pıyasalar, dışarıda saat 11.30'da İngiltere TÜFE, saat 12.00'de Almanya ZEW eğilim endeksi, euro bölgesi GSYH ve sanayi üretimi, saat 15.30'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE verilerini izleyecek. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi, ABD Merkez Başkanı (Fed) Başkanı Janet Yellen, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin katılımıyla günün ilerleyen saatlerinde Frankfurt'ta ECB'nin ev sahipliğinde düzenlenecek merkez bankası iletişimi konulu toplantı takip edilecek.

09:25 Barclays: Türkiye bu yıl yüzde 5,9 büyür

Barclays, 10 Kasım Cuma günü yayınladığı raporda Türk ekonomisi için 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

2017 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,2'den 5.9'a yükselten Barclays, bir politika teşviği veya pozitif bir dış şok yaşanmadığı takdirde büyümenin 2018 yılında 2017'ye göre bir miktar yavaşlayacağını vurguladı.

2018 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,8'den 4,1'e çıkaran Barclays, herhangi bir politika teşviği olmaması halinde orta vadede büyümenin yüzde 3,5-4 aralığında olacağını öngördü.

08:45 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,8708'de yatay.

Euro/TL 4,52

Sterlin/TL 5,0798

08:40 Yatay eğri endişesi

Yatırımcılar Fed'in gelecek ay faizi 25 baz puan artıracağını fiyatlarken; tahvil eğrisi yatay hale gelmeye başladı, 2 yıllık ABD hazine tahvil getirileri yüzde 1,6992 ile dokuz yılın zirvesini gördü.

10 yıllık vadede ise getiri yüzde 2,4073.

Kısa vadeli faizlerin artışıyla yataylaşan eğri hisse senedi piyasalarına negatif etki yapıyor. Asya borsaları da Çin ekonomik verisinin hayal kırıklığı oluşturmasına yatırımcıların ABD getiri eğrisinin yatay hale gelmesinin getirlerde bir düşüşün habercisi olup olmayacağından endişe etmeleriyle satıldı.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge eneksi art arda iki günlük düşüşün ardından bugün yüzde 0,1 gerilerken, Avustralya borsası yüzde 0,8 geriledi. Japonya Nikkei255 endeksi art arda dört günlük düşüşün ardından yüzde 0,5 yükseldi.