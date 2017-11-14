Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika euro ne kadar? Euro fiyatları haberimizde... Sabah saatlerinde 4.52 seviyesinde hareket eden euro/TL, 4.5422 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolarda küresel değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.. Piyasalar bugün Hazine'nin iki ve 10 yıllık gösterge tahvil ihalelerini izleyecek.

EURO 4,54'Ü GÖRDÜ

Rekoru 4.5423'e taşıyan euro/TL, saat 11:24'te 4.5410'dan işlem gördü. Eurodaki yükselişte Almanya'da 3. çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Dolar kurunda ise işlemler 3.88 civarında gerçekleşiyor.

HAZİNE İHALELERİ İZLENECEK

Enflasyonda devam eden yükseliş ve Hazine'nin artan iç borç çevirme oranları son dönemde TL varlıklarda baskı oluşturan unsurlardan biri olarak öne çıkarken, piyasalar bugün Hazine'nin gerçekleştireceği ihalelere gelecek talebi izleyecek.

Hazine bugün Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde yeni iki yıllık gösterge olacak olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

TL'de ayrıca dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi, jeopolitik risklere ilişkin endişeler de baskı oluşturan devam ediyor.