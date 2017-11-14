Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolarda yurtdışı gelişmeler belirleyici olmaya devam ederken, içeride bugünkü Hazine ihaleleri talep ve faiz seviyeleri açısından yakından izleniyor.

Ancak yurt içinde veri akışının zayıf olmasından dolayı, piyasalar İngiltere'de ekim ayı TÜFE, Almanya'da kasım ayı ZEW endeksleri, Avro Bölgesi eylül ayı sanayi üretimi, Avro Bölgesi 3. çeyrek büyüme ve ABD'de ekim ayı ÜFE verilerinin takip ediyor.

Buna göre, hazine'nin borçlanma tutarını artırması, getirileri belirleyen enflasyonda yükselişin yanı sıra Türkiye'nin risk primini artıran jeopolitik gelişmeler TL cinsi varlıkları son dönemde baskılarken, TL'deki değer kaybı ve faizlerdeki yükselişte öne çıkıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyatları hizmet maliyetlerindeki artışın etkisiyle beklentilerin üzerinde arttı. Ekim'de üretici fiyatları aylık %0.4, yıllık % 2.8 ile beklentiyi aştı. Yıllık artış 2012'nin Şubat ayında beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

Güne 3.8710/3.8750 seviyesinden başlayan dolar kuru; saat 18:00 itibarıyla 3.8945 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesi destek, 3,90'ın direnç konumunda.

Merkez Bankaları’nın 4 büyüğünün Frankfurt’ta bir araya gelirken, asıl hareket euro tarafından geldi.

Küresel değer kazancı anlamında dolar/TL yerinde sayarken Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans göstererek dönemsel %0,8, yıllık %2,8’lik büyüme kaydetmesi, Euro bölgesi ekonomilerinin güçlü büyüme momentumunu devam etmesi euro tarafına olumlu yansıdı.

Euro kuru bir ara 4.5613 ile rekor kırdı. 17:30 civarında hafif inişle 4.5573 civarından işlem gördükten sonra ise 18 sularında yeniden artarak 4.5775 ile yeniden rekor tazeledi. Euro/dolar paritesi de 1.18 civarında seyrediyor