Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S&P, Venezuela'nın kredi notunu "tercihli temerrüte" düşürdüğünü duyurdu. Tercihli temmerüt, borçlu bir ülkenin belirli bir tahvil için ödemesi yapamadığını, ancak uluslararası borç yükümlüklerini yerine getirme kararlılığını sürdürdüğünü ifade ediyor.

Venezuela'nın 2019 ve 2024 tarihli iki ayrı borçlanma tahviline ait toplam 200 milyon dolarlık taksidinin ödenmesi için öngörülen 30 günlük kanuni süreyi aştığını belirten kredi kuruluşu ülkenin önümüzdeki üç ay içinde yeniden temerrüde düşmesi ihtimalinin yüzde 50 olduğunu kaydetti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkesinin 120 milyar doları aşan dış borcunu yeniden yapılandıracağını belirterek olası bir borç temerrüdünün sinyalini vermişti. Devlet petrol şirketi PDVSA'ya 1,1 milyar dolarlık son bir tahvil ödemesi için talimat verdiğini belirten Maduro, sonraki ödemelerin yeniden düzenleneceğini söylemişti.