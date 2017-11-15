Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye inşaat sektörünün köklü gruplarından Polatyol, yeni projesi Eston Şehir Koru’yu Bahçeşehir’de hayata geçiriyor. Eston Şehir’in tamamlandığında 1,6 milyon metrekare arazisiyle Avrupa’nın en geniş alana yayılan gayrimenkul projelerinden biri olacağını vurgulayan Polatyol Yönetim Kurulu Üyesi Celâleddin Polat “Yeni gayrimenkul projemiz Eston Şehir Koru, tıpkı Mahallem projemizde olduğu gibi Bahçeşehir’in gerçek dokusuna uygun, yeşille iç içe az yoğunluklu bir proje oldu. Eston Şehir Koru’yu, 4 bin kişilik keyifli bir kasaba olarak planladık. 215 dönüm üzerine inşa edilecek projede 90 dönüm yeşil alan, 25 dönüm aktivite alanı planlandı. Meyve ve sebze bahçeleri, amfi tiyatro, açık hava sineması, evcil hayvan parkı, meydanları ve korularıyla hayat enerjimizi koruyacak çok özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Eston Şehir Koru projesi, ağırlıklı olarak villa, katlı villa, 5 katlı koru konakları ve 7-8 katlı koru evleriyle toplam 1090 konut ve 31 ticari birimden oluşuyor. 2019’un ikinci yarısında tamamlanması planlanan proje 2+1’den başlayarak 5,5+1’e kadar daire seçenekleri bulunuyor. Projede ortalama metrekare fiyatı ise 5 bin 500 TL. En küçük daire 640 bin TL’den satışa çıkarken bahçeli evlerin fiyatı ise 900 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. Kişiye özel ödeme imkânı bulunan projede yüzde 5 peşinat ile teslimde ödeme imkânı sunuluyor.

ÜNLÜ BELGESELCİDEN DESTEK

Eston Şehir Koru’nun sürprizi, doğa dostu kimliğiyle tanınan ünlü belgesel yapımcısı Serdar Kılıç oldu. Projeden kazandığı gelirin tamamını çocuklara bağışlayacağını açıklayan Kılıç “Kırsalda yaşayan 150 çocuğun eğitimi için çaba harcayacağım” dedi.