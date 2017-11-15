Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeye yerli ve yabancı yatırımı çekecek yeni "Yatırım Kanunu" Katar Emiri Şeyh Temim tarafından onaylandı.

Yatırım Kanunu, yaklaşık 7 aydır süren Katar ablukasına karşı ülkenin milli hasılasını, yerli ve yabancı yatırım hacmini yükseltmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife es-Sani, Serbest Bölge Kanununun çok farklı değişiklikler içerdiğini ve bunun ülkedeki yatırım alanlarında olumlu etki yapacağına işaret etti.

Teşvik ve kolaylıklar

Katar'da Uluslararası Hamed Havalimanı ile ekonomik ve serbest bölgelerin sermayesinin 13,7 milyar dolar olduğu kaydediliyor. Yeni yatırım kanunuyla birlikte yatırıma dönüşecek sermayenin önündeki tüm engel ve zorluklar kaldırılıyor. Ayrıca kanun yerli ürünlerin kullanımının artırılmasını teşvik ediyor. Lojistik hizmet ve iletişim alanlarındaki yatırım projeleri için ayrıcalıklı teşvikler verilmesine imkan sağlıyor. Ürünün iç pazara satılması durumunda yerel üretim mallarının tümünden gümrük vergisi sıfırlanacak. Katar'da yatırımcılara getirilen desteklerden bazıları arasında üretim malzemeleri ile birlikte ithalat ve ihracatta ödenen vergi harçlarından muaf olması bulunuyor.

Tüm bu teşvik ve desteklere ek olarak, yatırımcılar ürünlerin kâr marjlarını belirlemekte tamamen serbest olacak.

Yatırım çağrısı

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halife bin Casim bin Muhammed es-Sani yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı yatırımcılara söz konusu yeni kanunun getirdiği imkanlardan istifade etme çağrısında bulundu ve özel sektörün bu imkanları çok değerli bulduğunu aktardı.

Körfez krizi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in başını çektiği dört Arap ülkesi 5 Haziran'da Katar'la tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti.

Ekonomik ambargoya karşı hızlı hareket eden Katar içte herhangi bir istikrarsızlığa meydan vermeden halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında başarılı oldu. Ardından yatırımlara hız veren ülke, geçen Eylül'de yıllık 7,5 milyon konteyner kapasite hedefli Uluslararası Hamed Limanı'nın birinci etap açılışını yaptı.