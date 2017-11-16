Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen Sermaye Piyasaları Kongresi’nde döviz kurlarındaki oynaklığa ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Doların 3,88; avronun da 4,59’a kadar yükseldiği hatırlatılan Mehmet Şimşek, dövizin spekülasyonlar nedeniyle dalgalandığına işaret etti. Türkiye’nin şoklara karşı büyük bir direnç göstererek, büyümeye devam ettiğini ifade eden Şimşek “Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekmesi azalıyor. Türkiye hızla normalleşiyor. Türkiye reformlarla direncini artıracak. Sıkıntılı dönemin sonlarındayız. Uzun vadede negatif senaryolar çizmek zor. Türkiye lehine pozitif senaryolar var” diye konuştu. “Türkiye’nin gerçeği algısından çok daha iyi” diyen Şimşek “Büyük resme bakalım. Son birkaç yıldır Türkiye’nin başına gelmedik felaket kalmadı. Ona rağmen ayaktayız. Allah’a şükürler olsun hâlen sıkıntılarımız olmakla birlikte güçlüyüz. Fakat bu sıkıntılar Türkiye’nin dışarıdaki algısını bozdu” şeklinde konuştu.

YALAN HABERLERLE SALDIRI

Şimşek, kur üzerinde yapılan spekülatif haberlerin son dönemlerde arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: Bundan 2 ay önce çıkan bir haber çıktı, kur 3,40’a doğru inerken. Dediler ki ‘Avrupa müzakereleri kesecek. Çünkü Almanya böyle istiyor.’ Biz o zaman yok öyle bir şey olmayacak dedik ama tabii bu ortamda herkes Türkiye aleyhinde herhangi bir olumsuz habere inanıyor. Nitekim biliyorsunuz Avrupa liderleri toplandı ve böyle bir şey olmadı. ‘Mali kaynaklar kesilecek’ diyorlar orada da doğru düzgün bir kesinti olmayacak onu da bilin. Bu birinci haberdi kuru sıçrattı. Dediler ki ‘Türkiye’de bankalara İran ambargosu yaptırımları nedeniyle yaptırım gelebilir. Bu konuda soruşturmalar var.’ Ya yok öyle bir şey. Şu anda bir tek Türk bankası hakkında bir takım sorular yöneltilmiş durumda onun dışında BDDK da SPK da açıklama yaptı. Hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bu anlamda bir süreç yok. Ama maalesef bu da kuru vurdu.