Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Balcı şöyle konuştu:



"Kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler oluyor. 2015 yılının ocak ayında da aynı şekilde açıklamalar yapılmıştı. Yıl 2017... İstanbul'da 250 gram ekmeğin 1.5 TL olmadığını görüyoruz. 2018 yılının 6. ayına kadar fiyatın üzerinde olması söz konusu değil. 200 gram ekmek üreten esnafımız 1 TL'den ekmeği satacak. Kilogram fiyatı 5 TL ve değişmeyecektir."



"2018 HAZİRANA KADAR ZAM YAPILMAYACAK"

Balcı, ekmek fiyatlarına 2018 Haziran'a kadar zam yapılmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ekmeğin gramajının küçültüleceği yönünde haberler çıkmış, bunun da 'gizli zam' anlamına geldiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Balcı, zammın söz konusu olmadığını ve fiyatın 5 liralık kilogram fiyatı üzerinden hesaplanacağını kaydetti.