Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 2017/2018 sezonunda Rusya'ya yaptığı yaş üzüm ihracatından 57 milyon 423 bin dolarlık döviz elde etti.Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yaş üzümde ihracatın başladığı 1 Temmuz 2017'den 31 Ekim 2017'ye kadar 141 bin 658 ton ürün ile 96 milyon 136 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği kaydedildi.Yaş üzüm ihracatında ilk sırayı ise 141 bin 658 ton karşılığı 57 milyon 423 bin dolarla Rusya'nın aldığı, Rusya'yı 7 milyon 728 bin dolar ile Almanya ve 7 milyon 383 bin dolar ile Ukrayna izlediği bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Rusya'nın 2016/2017 sezonundan Türkiye'den yaş üzüm almadığını belirterek, birçok sektörde olduğu gibi yaş üzüm ihracatında da Rusya'ya ihracatın artışa geçtiğini kaydetti.

Üzüm üreticisinin, dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz üzüm üretiminde geççilik sağlamak, yağmur gibi iklimsel olumsuzluklardan koruyabilmek ve kış aylarında pazarlarda yer alması için yıllardır beyaz kanaviçeyle örttüklerini anlatan Seyyar, "Bu uygulama hem üzümlerin yağmur ve doluya karşı korunmasını sağlıyor hem de daha uzun süre pazara mal sevkiyatına olanak sağlıyor. Bu sayede sultani yaş üzüm ihracatının kasım ve aralık aylarında da devamını bekliyoruz. Sezon sonunda 150 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.