Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, hobi olarak kokulu taştan çeşitli objeler yapan ev hanımı Büşra Gözen, ürünlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle açtığı iş yerinde satıyor.Evli ve iki çocuk annesi Gözen, hobi olarak başladığı ve arkadaşlarına hediye ettiği kokulu taş ürünleri için sipariş almaya başlayınca iş yeri açmaya karar verdi.

Bunun üzerine KOSGEB genç girişimci eğitimi kursuna katılan Gözen, kurumun desteğiyle atölyesini kurarak iş yerini açtı.Gözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kokulu taştan ürün yapımına hobi olarak başladığını ancak ürettikçe farklı şeylerin ortaya çıktığını anlattı.Bunları evde yaparken birçok zorluk yaşadığını dile getiren Gözen, "Kokulu taşın ham maddesi toz, evde de iki çocuğum var. Bu yüzden olabildiğince maske eldiven kullanarak yapmaya çalışıyordum ama yer sıkıntısı çekiyordum. Benim bir atölyeye ihtiyacım vardı." dedi.

İş yerini ilk açmak istediğinde maddi boyutu yüzünden zorluk çekeceğini düşündüğünü söyleyen Gözen, sonra KOSGEB'in bayanlara destek verdiğini, genç girişimci olarak destek alabileceğini öğrendiğini belirtti.Daha sonra kursa giderek sertifikasını aldığını kaydeden Gözen, KOSGEB desteğiyle iş yerine kavuştuğunu vurguladı.İşini severek yaptığını aktaran Büşra Gözen, "Evde boş boş oturacağıma bu gibi işlerle uğraşmak hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımın ısrarı ile bazı yerlerden sipariş almaya başladım. Hobi olarak başladığım kokulu taş işinde evime ekonomik yönden katkı sağlamak bana mutluluk veriyor. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta eşim olmak üzere tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Gözen, ev hanımlarının kendilerine güvenmeleri gerektiğini dile getirdi.