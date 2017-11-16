Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamalarındaki değişiklikler devam ediyor. Daha önce üçlü ve yüksek prim uygulaması yerine herkese ayda 53.32 liraya sağlık hizmeti getirilmişti. SGK'nın yeni yönetmeliği ile GSS sisteminin kapsamı da genişletildi. Kapsama er ve erbaşlar ile 15 Temmuz gazileri de alındı. Sigorta başlangıcı gazilik unvanı verilen tarih olarak kabul edilecek.



TERHİSTEN SONRA 30 GÜN

Er ve erbaşlar ile yedek subay öğrencileri ve adaylarının genel sağlık sigortası bildirimi, askerlik şubesinden sevk tarihi, askeri öğrenci adayları ile jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının bildirimi, intibak başlangıç eğitimine başladıkları tarih itibarıyla yapılacak. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların terhis tarihinde, yedek subay öğrencileri ve adaylarının yedek subay nasip tarihinde genel sağlık sigortalılığı sona erecek. Askerler, terhisten itibaren 30 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Lise veya dengi mezunlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla 2 yıl süreyle sigortalı olacak. Primlerini devlet ödeyecek. İşsizlik maaşı alanlar ile 1 Ocak 2018'den itibaren başlayacak Esnaf Ahilik Sandığı'ndan yararlanacak işsiz esnaf genel sağlık sigortalı sayılacak.



BORÇLAR SİLİNECEK

Gelir testine hiç başvurmayanlardan, 1 Nisan 2017'den itibaren 12 ay içinde gelir testine başvuran kişilerin primleri tescil başlangıcından itibaren tahakkuk ettirilecek. Bu borçlarla ilgili gecikme cezası ya da gecikme zamlarının tamamı silinecek.