Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yılın ocak-ekim döneminde bankalara toplam tutarı 651 milyar lira olan 17 milyon adet çek ibraz edildiğini duyurdu.

TBB Risk Merkezi, Ekim Ayı Çek Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, 2017'nin 10 aylık döneminde bankalara ibraz edilen 530 bin keşideciye ait 17 milyon adet çekin toplam tutarı 651 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 11 artarken, keşideci sayısı yüzde 3 ve çek adedi yüzde 5 azaldı.

Ocak-ekim döneminde bankalara ibrazında 44 bin keşideciye ait 14 milyar lira tutarında 380 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 27 bin keşideciye ait toplam 3 milyar lira tutarındaki 87 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, keşideci sayısı yüzde 28, adet ise yüzde 43 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 2,2, adet olarak ise 1,5 puan azalarak yüzde 2,2 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve adedinin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Aynı dönemde keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa şeklinde sıralandı.