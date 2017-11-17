Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Kuveyt’in ardından Katar’a yaptığı ziyarette önemli bir enerji anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan Katar ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Qatargas, BOTAŞ’a 2 milyar metreküp doğalgaz eş değeri LNG sevkiyatı gerçekleştirecek. İlk sevkiyatın ise kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

BOTAŞ ile Qatargas, Tükiye’nin Katar’dan uzun vadeli ve düzenli LNG ithalatı yapmasını sağlayacak ön mutabakat zaptı imzalamış, eylül ayında da bu anlaşmada son aşamaya gelinmişti. Anlaşmanın hem iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin göstergesi hem de Türkiye’nin arz güvenliğini sağlaması ve doğalgaz maliyetlerini düşürmesi açısından önemli bir anlaşma olduğu değerlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da büyük önem verdiği ‘Millî Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında, hem arz güvenliğini sağlamak hem de dünyada düşen maliyetler ile kaynak çeşitliliğinde maliyetleri düşürmek için LNG’ye yönelik altyapı yatırımlarını hızlandıracaklarını ifade etmişti. 2016 yılında LNG terminali kapasite artırımı yatırımları başlamış, Türkiye’nin ilk yüzer LNG Terminali (FSRU) ile önemli adımlar atılmıştı. Diğer yandan eylül ayında da BOTAŞ’ın alımını gerçekleştirdiği ikinci FSRU’nun müjdesi verilmişti.

GAZ ARZINDA ZORLUKLAR AŞILIYOR

LNG terminali ve FSRU yatırımlarının en büyük avantajı olarak, Türkiye’nin arz güvenliğini dönemsel risklerden arındırması olarak gösteriliyor. Kış aylarında tüketimin aşırı yükselmesi, boru hatlarındaki arızalar ya da kaynak ülkelerdeki geçici problemlerden dolayı, sistemin ihtiyaç duyduğu doğalgazın sağlanmasında zorluk çıkabildiği biliniyor. Son dönemde devreye giren yatırımlarla, Türkiye’nin artık ihtiyaç duyduğu gazdan daha fazlasını sisteme sağlayabilecek kapasiteye ulaştığı belirtiliyor.

KAPASİTE 3 KATTAN FAZLA ARTACAK

Günlük LNG’den gazlaştırma kapasitesinin 2015’te 34 milyon metreküp olduğu biliniyor. Bu kapasite, 2016’da Egegaz terminali kapa-site artışı ve Türkiye’nin FSRU projesinin devreye alınması ile 64 milyon metreküpe çıkmıştı. 2017’de devam eden çalışmalarla Egegaz terminalindeki ikinci kapasite artışı, Marmara Ereğlisi LNG terminalindeki kapasite artışı ve ikinci FSRU ile bu rakam 117 milyon metreküpe çıkmış olacak. Bu çalışmalarla, 2 yılda kapasitede 3 kattan fazla artış sağlanmış olacak.

ALBAYRAK HAZIR BULUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik ettiği resmî ziyarette BOTAŞ ile Katar doğalgaz şirketi Qatargas arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.

REKOR TÜKETİM PROBLEM OLMAYACAK

2016 yılı başında 190 milyon metreküp günlük ulusal şebekeye gaz sağlama kapasitesinde olan Türkiye, LNG ve depolama alanlarındaki yatırımlar ile 2017 yılı sonunda 288 milyon metreküp günlük kapasiteye ulaşmış olacak. Böylece, azami günlük tüketimin rekor olarak kabul edildiği 260 milyon metreküp seviyelerine ulaşması sistemde herhangi bir probleme neden olmayacak.