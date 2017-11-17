Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut istanbul

Şirketin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 829 milyon TL’ye, net kârı ise yüzde 95 artışla 36 milyon TL’ye ulaştı. Yapılan yatırımların olumlu etkilerini görmeye devam ettiklerini belirten Mavi’nin CEO’su Cüneyt Yavuz, stratejilerindeki önceliklerin; Türkiye’deki olağanüstü büyüme potansiyeli, uluslararası pazarlardaki etkili gelişim ve e-ticaretteki fırsatlar olduğuna dikkat çekti. Yavuz, Mavi’nin 2016’daki toplam cirosunun 1,3 milyar lira olduğu bilgisini vererek “Kalite odaklı ürün anlayışımız, başarılı planlama ve hızlı tedarik yönetimimiz sayesinde, güçlü nakit akışı ve çift haneli gelir artışı elde ederken, marjlarımızın da gelişmesini sağladık” dedi.

YILDA 1 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Mavi’nin, yenilikçi CRM araçları geliştirerek müşterilerini herkesten daha iyi anlayabildiğine, en yeni trend ve ürünleri herkesten önce sunabildiğine değinen Yavuz “Müşteri sadakat programı Kartuş’ta 6,3 milyon üyeye ulaştık. Her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanıyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında 1 milyon yeni müşteriyi Mavili yapmanın mutluluğu içindeyiz. Yeni kazandığımız müşterinin yüzde 65’inin 35 yaş altında olması, geleceğin müşterisini kazanmak anlamını taşıdığı için son derece değerli” diye konuştu.

ABD'YE SATIŞLARIN YARISI E-TİCARETTEN

Mavi, yurt dışında 62 monobrand mağazası, toptan ve e-ticaret kanallarıyla da istikrarlı büyüme stratejisini sürdürüyor. E-ticareti Mavi’nin global marka yolculuğundaki önemli dönüm noktalarından biri olarak gördüklerini kaydeden Cüneyt Yavuz, şunları söyledi: Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Kanada ve Almanya’da hem kendi monobrand sitemizde hem de multibrand online kanallarda hızla büyüyoruz. Global e-ticaret platformlarının satışlarından elde edilen gelir; 2017’nin ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artış gösterdi. E-ticaretin satış içindeki payı Türkiye’de yüzde 2 iken Amerika’da ise yüzde 45’e ulaştı.