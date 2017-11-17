Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl boyunca 130,6-160,9 lirada seyreden gram altın, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve eylül aylarını düşüşle tamamlarken, ekim ayında rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın bu ay ise 160 liranın üzerine çıktı. Fiyatındaki artışa karşın altına olan talep, bu yıl da hız kesmedi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Darphane’de 10 ayda 28,5 ton ziynet, 10 ton da sikke (meskük) olmak üzere 38,5 ton altın üretildi. Darphane’nin altın üretimi, 2015’te 21,6 ton ve geçen yıl 24,9 ton olmuştu. Bu yıl adet bazında en yüksek üretim mayısta 2 milyon 656 bin adetle gerçekleştirildi.

10 ayda üretilen ziynet altının 7 milyon 659 bin 770’i” çeyrek”, 1 milyon 54 bin 385’i “yarımlık”, 1 milyon 216 bin 197’si “birlik”, 157 bin 790’ı “ikibuçukluk”, 2 bin 325’i “beşlik” olarak kayıtlara geçti.