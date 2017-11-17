Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı;Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekmekle ilgili hazırladığı yönetmeliğe ilişkin olarak “Kesinlikle gizli zam yok” açıklamasında bulundu. Balcı, vatandaşların 200 gram ve 400 gram arasında değişen ekmek alabileceğini belirterek, “Ekmeğin fiyatına bakacağımız zaman, kilogram fiyatını baz alırız. Bugün 250 gram ekmek 1,25 liradan satılıyorsa, 200 gram ekmek yapacak esnaf, bunu 1 liradan satacaktır. Bugün itibarıyla 2018’in 6. ayına kadar kilogramı 5 liranın üzerinde ekmek fiyatı düşünülmemektedir” dedi. Özellikle büyükşehirlerde tüketicilerden 200 gramlık ekmek talebi geldiğini vurgulayan Balcı, şöyle devam etti: Yeni düzenlemede ekmeğin 200 gramdan başlayarak, 10 gram ve katları olarak üretilebilmesi için çalışma yapılmıştır. 10 gram ve katları belirlenirken; bir fiyat değişikliğine gidilmesi durumunda, 400 gram ekmeği 350 grama düşürmek zorunda kalınmaması, enflasyon oranında, gerekirse 20-30 gram aşağı çekilebilmesi dikkate alındı.