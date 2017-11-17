Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akben, BDDK’nın Oger Telecom’un kreditörlerine, üst üste üçüncü ödemeyi de gerçekleştirememesinin ardından, bankalara Otaş kredisini takibe almamalarını söylediklerini kaydetti. Oger Telekom, Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip. Oger, 2013 yılında, borcunu yeniden finanse etmesinin bir parçası olarak, 4,75 milyar dolarlık sendikasyon kredisi almıştı. Şirket, Türk lirasındaki sert düşüşün kredi geri ödemesini maliyetli hâle getirmesi ile birlikte, dolar bazında bu kredinin geri ödemesinde güçlük çekiyor.