Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde “İnsani Finans” temasıyla düzenlenen Küresel Katılım Finans Zirvesi (Global Participation Finance Summit-GPAS Istanbul) Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. 50 ülkeden yaklaşık 10 bin ziyaretçi, 1.000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra 200’den fazla konuşmacıyı bir araya getiren zirvenin ana konuşmacısı ise ABD’nin ilk faizsiz bankası The Bank of Whittier’ın kurucusu olan ve Dow Jones Islamic Index’in temelini atan kişi olarak bilinen Dr. Yahia Abdul-Rahman’dı. Zirvenin açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal ve iktisadi adaletsizliğin, en temel sebeplerinden birisinin faiz olduğunu belirterek, faize dayalı ekonomide refahın, toplumun genelinden çok, küçük bir azınlığa aktığını ve eşitsizliğin büyümesine yol açtığını ifade etti. Bu sebeple faizin, ekonomideki ağırlığının azaltılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Katılım bankacılığı, parayı faizle değil, üretim ve yatırımla büyütmeyi amaçlayan, daha insani ve adaletli bir finansal alternatif sunuyor. Kamu desteğiyle yeni katılım bankaları ve katılım sigortası gibi yeni enstrümanlar hayata geçirildi. Katılım bankacılığı son 10 senede, büyüme anlamında klasik bankacılığı ikiye katladı. Bu dönemde, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 kat artarken, katılım bankaları 13 kat büyüdü. Klasik bankacılıkta kredilerin yüzde 25’i KOBİ’lere kullandırılırken bu oran katılım bankacılığında yüzde 35’e çıkıyor. Onların büyümesi, esasında KOBİ’lerin de büyümesi demek. Öte yandan, dünyada da bu yöndeki eğilim güçleniyor. Küresel katılım bankacılığı hacmi, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyerek 2 trilyon dolara ulaştı. Birkaç sene içinde 3 trilyon doları aşması bekleniyor.

TOBB olarak Cumhurbaşkanının ifadesiyle “finansmanda inovasyon” yaptıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Şimdi benzer adımları, bankalarımızdan da görmek istiyoruz. Yüksek faize karşı, bizim gösterdiğimiz mücadeleye onlardan da destek bekliyoruz” çağrısında bulundu.

"ENFLASYONDA MUTLAKA GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, küresel millî gelirden yüzde 1 ila yüzde 1,7 arasında pay aldığını belirterek, Türkiye’nin satın alma gücü paritesiyle bu yıl IMF’ye göre 2,1 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağını, böylece dünyanın en büyük 13. ekonomisi olunacağını söyledi. Satın alma gücü paritesiyle kişi başına düşen millî gelirin bu yıl muhtemelen 26 bin doları aşacağını kaydeden Şimşek, cari dolar kuru ile bakıldığında, 850 milyar dolarlık ve dünyanın 17. büyük ekonomisinden bahsedildiğini ifade etti. Enflasyonla mücadeleye de değinen Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: Kur şoku, petrol fiyatlarının artması ve gıda fiyatları ile enflasyon çift haneye çıkmış durumda. Buradan piyasaya çok net bir mesaj vermek istiyorum; biz bu sorunu önemsiyoruz, kayıtsız değiliz. Mutlaka ve mutlaka gerekeni yaptık, yapacağız.

"FAİZ ÜÇ DİNDE DE HARAM"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, önceliklerinin para artırmak değil, insanların refahını yükseltmek ve bunu sürdürülebilir kılacak bir düzen kurmak olduğunu söyledi. Kaan, bunu için helal anlayışının, yenilen ve içilenle sınırlı tutulmaması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, “Sosyal hayatta da helal olanın yasal hâle gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Zira faiz Yüce Allah’ın emriyle her üç dinde de haramdır, yasaktır. MÜSİAD olarak ortak iş modelleri oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

"YARDIMLARIN 5'TE 1'İ TÜRKİYE KAYNAKLI"

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku Türkiye’nin yaptığı yardımlara dikkat çekerek şunları dile getirdi: 2016 yılında dünya üzerinde yapılan yardımın 5’te 1’i Türkiye kaynaklı. Yani Türkiye millî gelirinin binde 7,5’ini insani yardıma ayırarak bu alanda açık ara dünya lideri konumunda.