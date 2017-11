Türkiye Gazetesi

Son Dakika Dolar Ne Kadar Oldu? Dolar ve Euro kaç lira? 17 Kasım euro ve dolar fiyatlarına haberimizde ulaşabilirsiniz. Güne 3.85 seviyesinde başlayan dolar kuru, yönünü yukarı çevirerek en yüksek 3.9036 seviyesini gördü. Dolar/TL şu dakikalarda 3.89 seviyesinde işlem görürken Euro ise 4.59 seviyesinde. Böylece, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1'e yakın bir seviyeye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI: MÜDAHALE ETMEDİĞİMİZ İÇİN BU HALE GELİYOR



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından ekonomi gündemiyle ilgili öne çıkanlar şöyle:

"Dövizde, faizde uluslararası yatırımlarda yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri ekonominin kendi dinamikleriyle ortaya çıkmıyor. Büyüme oranlarında çok iyi noktadayız. Yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte yıllık bazda yüzde 6-7 arasını bulması belki de aşması bekleniyor. Dövizdeki şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına ve kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum. Borsa 110 bin seviyesini zorluyor, Merkez Bankası rezervimiz 120 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Enflasyon yok hıyarmış salataymış bunlardan değil, enflasyonu doğuran ana sebep faizdir. Bunu öğreneceksiniz. Hala bunu anlamayanlar, anlamak istemeyenyer, bunu Batı'daki kafalarla çözmeye çalışanlar bizi anlamazlar. Batı'daki kafaların da bir kısmı zaten uygulamalarıyla bizi destekliyor. ABD'deki faiz oranları ortada. Bizdekilere bunu hala anlatamadık. Anlamadıkları şu; faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar banka sahipleri, finans sektörü. Yatırımlarda niye sıkıntımız var? Bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan yatırımlar durur. Hala bunu anlatamıyoruz. Maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Oturup bunu konuşmamız lazım, Başbakan'la da konuştuk. Bunu çözmeye mecburuz. 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon çift haneliye gidiyor. Merkez Bankası yıl sonu şu olacak diyor, kaç kere revize ettiniz tutmuyor. Merkez bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin deniyor tamam. Zaten müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor, tablo ortada. Türkiye'ye diz çöktürmek için her yola başvuranlara bir kez daha sesleniyorum, başaramayacaksınız."



Analistler, haftanın son işlem gününde yurt içinde ve yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu, teknik açıdan dolar/TL 3,8500 seviyesinin destek, 3,9100 ve 3,9400 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini belirtti.



Haftaya TL karşısında 4,50 civarında başlayan ve 3 gün üst üste rekor kırarak tarihi zirveyi 4,6128 çıkaran euro bugün de dün olduğu gibi bir miktar soluklanma yaşanıyor. Euro/TL bu sabah 4,5540'ta...



Euro/dolar paritesi 1,1750'den 1,820 seviyelerine çıktı.



TAHVİL-BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasasında ise faizlerde yükselişi eğilimi sürüyor. Buna göre gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 12.46'ya kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 12.43, valörde son işlemde yüzde 12.40 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün yüzde 13.73'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 13.72, valörde son işlemde yüzde 13.67 seviyesindeydi.



PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 16.30'da ABD yeni konut inşaatları ve ABD inşaat ruhsatları açıklanacak.

10:15 ABD tahvil piyasasında 10 yıl sonra bir ilk yaşandı

2 yıllık tahvil faizindeki yükseliş, A.B.D. tahvil getiri eğrisini son 10 yılın en yatay haline getirdi.

Dün ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,7245'e kadar yükselirken 10 yıllık ile arasındaki makas 63,2 baz puana kadar geriledi.

Bu da 2007 yılından beri en düşük makasa işaret etti.

ING Bank, 2 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin ABD veri akışına bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Banka'nın strateji notunda, "ABD'de açıklanan verilerin genel olarak beklentiyle uyumlu ya da beklentiden olumlu geliyor olması,2 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.72 ile 2008 yılının Ekim ayından beri görülen en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu." denildi.

10:03 Aselsan'ın 3 günde büyük düşüşü

Aselsan, bu sabah ilk işlemlerde 29,80 liraya kadar düştü.

15 Kasım'daki 47,26 zirvesinden düşüş yüzde 37

09:55 Borsa yükselişle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,46 yükselişle 107 bin 468'den güne başladı.

09:45 Petrolde 6 hafta sonra bir ilk

Petrol fiyatları yaşanan son düşüşlerin ardından yatay seyrediyor ancak ABD petrol arzındaki artışın piyasanın son dönemdeki yükselişine zarar vereceği endişeleriyle altı haftanın ilk haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Brentin varili yüzde 0,15 düşerken haftalık kayıp 61,26 dolarda yüzde 3,6

09:00 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 6,9 milyra lira hacimle yüzde 0,69 düştü ve 106 bin 976'ya geriledi.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 0,07 yükselirken Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 2,08 yükseldi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Yatırım Finansman

"Yurtdışı borsalarda görülen pozitif seyrin ve kurda yaşanan gevşeme eğiliminin etkisi ile endeksin güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. Teknik göstergelerde güç kaybının sürmesi yükseliş denemelerinin şimdilik zayıf kalabileceğini gösteriyor. Bu nedenle mevcut pozisyonların taşınması konusunda hisse bazlı desteklerin yakında takip edilmesi ve gün içi açılacak pozisyonlarda ise temkinli kalınması yararlı olacaktır. Endekste ilk ara direnç olarak 108.200'ü takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması halinde ise 108.900 gün içi işlemlerde hedef alınabilir. Endekste gün içinde etkili olabilecek satışlar ile ara destek olarak takip edeceğimiz 106.900'ün kırılması halinde ise 106.000'e kadar geri çekilme beklenebilir."

Ak Yatırım

"BIST'te tepkiler zayıf ve sınırlı kalıyor. Kısa periyot için direnç olarak 109.500-110.000 bandını takip ediyoruz. Bu seviye üzerindeki kapanışlar ancak yükseliş yönünde yeni bir sinyal oluşturabilir. Aksi durumda satış baskısının devamı beklenebilir. Saatlik periyot için ortalamalar halen aşağı yönlü. Bu paralelde zayıflamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yakın destek olarak 106.500 ön plana çıkarken 105.000 seviyesini daha kuvvetli destek olarak değerlendiriyoruz. 108.500 ve 108.800 takip edebileceğimiz yakın dirençler."

07:43 Dolar/TL 3,85'e düştü

Salı günü 3,91'in üzerini test eden Dolar/TL, 3,85'e kadar geriledi.

Bu sabah şu sırada 3,8555'te, düne göre düşüş yüzde 0,15

07:35 Euro 4,61 üzerinden döndü

Euro/TL ise 4,6128'i gördükten sonra geriledi ve dün 4,59-4,5373 bandında hareket etikten sonra bu sabah 4,5542'te, Perşembe son işlemin yüzde 0,12 üzerinde.

Sterlin/TL de 5,1015

06:45 Asya borsaları yükseliyor

Vergi indirimi tasarısının kabulüyle ABD borsalarındaki yükseliş Asya borsalarına da yansıdı.

Japonya'da Nikkei225 yüzde 0,7'ye varan yükselişi ardından şu dakikalarda yüzde 0,24 değer kazanıyor. Çin Şangay Bileşik yüzde 0,31 gerilese de Hong Kong borsası Hang Seng yüzde 0,77 primli.

Avustralya ASX200 de yüzde 0,33 yükseliyor.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks yüzde 0,8 artıda.

CMC Markets analisti Margaret Yang, Asya'da bu hafta bugüne kadarki satışları kar satışı olarak değerlendirdi.

06:38 ABD borsaları yeniden yeşil

ABD Temsilciler Meclisi, kurumsal vergi oranını tek hamlede ve kalıcı olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini içeren yasa tasarısını onayladı.

İki ana sektörden iki de çok güçlü bilanço geldi; Wal-Mart ve Cisco'nın kar ve cirolar Wall Street'in beklentilerini aştı. Wal-mart yüzde 10,9 ve Cisco yüzde 5,2 yükselirken ABD borsaları da iki gündür vergi indirimine onay çıkmayacak endişesiyle gelen satışlar sona erdi.

Nasdaq yüzde 1,3 Dow Jones Industrial yüzde 0,80 ve S&P 500 yüzde 0,80 yükseldi.

Sri-Kumar Global Strategies, ABD borsalarında yaşanan yükselişi tepki olarak görüyor. Kurumun yöneticisi Komal Sri-Kumar, "Birkaç gün süren düşüşlerden sonra tepki beklersiniz. Ben olsam bugünü ralliden heyecanlanmam." dedi.

The Earnings Scout ise iyimser görüşü temsil ediyor. Kurumun yöneticisi Nick Raich, "Yeniden yükseliyorlar ve bu yıl hisse senedi piyasalarının şaşırtıcı elastikiyeti kanıtlarken ayıları susturuyor." dedi.

DOLAR'DA BOĞALARI DEVİREN SEVİYE

Teknik analistler Dolar/TL'nin her iniş çıkışında farklı seviyeleri grafiklere not alırken boğaların her seferinde 3,89'a takıldığı görülüyor.

Salı günü 3,91'in üzerini test eden Dolar/TL, yönünü yeniden aşağı çevirdi. Dolarda küresel ölçeğe yayılan düşüş de buna eklenirken kur 3,85'e kadar geriledi.

TSİ 08:00de işlemler 3,8555'ten geçiyor, düne göre düşüş yüzde 0,15

Döviz piyasasındaki dalgalanma devam ederken Dolar/TL'de Kasım ayı boyunca yaşanan yükselişlerde 3 gün 3,90'ın üzeri test edilse de hiçbir günün 3,89 üzerinde tamamlanmamış olması dikkat çekti.

Dolar/TL 8 Kasım, 14 Kasım ve 15 Kasım'da 3,90'ın üzerini test etti ancak bu günlerin hiçbiri 3,89'un üzerinde bitmedi.

Bu sadece Kasım ayıyla da sınırlı değil; Ocak ayında 3,9422'ye kadar yükselen Dolar/TL bu dönem de dahil olmak üzere daha önce hiçbir günü 3,89 üzerinde tamamlanmadı.

Şu ana kadarki en yüksek gün sonu işlemi 14 Kasım'da 3,8882'den oldu.

Teknik analizde anlamlı bir süre boyunca fiyatlama yönünde belirleyici konum alan seviyeler piyasa dinamiklerinde olası değişim sinyalleri açısından izleniyor.