Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın daha önce ifade ettiği Burulaş bünyesinde zarar eden faaliyet alanlarına yeni düzenleme getirildi. Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’ın görevi devralmasının ardından ilk adımlar atıldı.Burulaş’tan yapılan yazılı açıklamada, Burulaş Havacılık bünyesinde yapılan deniz uçağı düzenli seferleriyle ilgileri bilet satışlarının bugün itibariyle durdurulduğu, özel uçuş hizmetinin ise devam ettiği belirtildi. Bunun yanında Burulaş bünyesinde yer alan Turizm Travel Seyahat Acente hizmetinin de bugün itibariyle durdurulduğu açıklandı.