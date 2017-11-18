Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcu kapasitesi bakımında dünyanın en büyüğü olacak 3. havalimanında sona yaklaşılıyor. Havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazının önümüzdeki yıl 29 Ekim’de hizmete sunacaklarını belirterek, “İlerleme hızı memnuniyet verici. Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Yaz sezonunda 32 bin kişi çalışıyordu. Şu anda 30 bin 50 kişi çalışıyor. Bunun 4 bini beyaz yakalı” dedi.

Arslan, havalimanının, bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet edeceğini, şu anda bin 500’lü rakamları Atatürk Havalimanı’nda yakaladıklarında “rekor” dediklerini söyledi. Burada 150 hava yolu şirketine hizmet vereceklerini ifade eden Arslan, havalimanından 350 destinasyona ulaşacaklarını kaydetti. Arslan, şöyle devam etti: “Havalimanında 371 uçak park yeri olacak. Tamamı bittiğinde bu rakam 454’e çıkacak. Buraya gelen bütün uçaklar, geri körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirmek yok. Bu çok önemli bir fark. İkinci fark da şu; servis amaçlı hizmet eden araçların tamamı 22 kilometrelik tünellerden, galerilerden geçecek. Aprondan, taksi yolundan geçmek yok.”



İLK PİST TAMAMLANMAK ÜZERE

Bakan Arslan, havalimanının birinci pistinde çok ciddi ilerleme sağlandığını, testlerin yapıldığını, çizgilerin atılmasından sonra ilk uçağın inebileceğini anlattı. Bitmek üzere olan birinci piste ilk uçağın yıl sonu veya 2018 başında inebileceğini dile getiren Arslan, ikinci pistte de betonarme ve asfalt işlemlerinin bu ay sonu itibarıyla biteceğini aktardı. Havalimanları için bagaj sisteminin önemine değinen Arslan, “Bagaj sistemindeki 42 kilometrelik konveyör döşendi. Testleri ve nihai ayarlamaları yapılıyor. 7 Aralık’ta en son parça konularak bu 42 kilometrelik bagaj sisteminin inşaatı bitirilmiş olacak. 28 adet körüğün montaj işlemlerine start verildi. 300’ün üzerinde asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant ekipmanı sahaya getirildi, bir kısmının montajı yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Rüzgâr türbinleri kaldırılacak

Arslan, bölgede bulunan rüzgar türbinlerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, burada 12 adet rüzgâr enerji santrali bulunduğunu, bunların kaldırılması için gerekli çalışmalara başladıklarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Gayrettepe’den 37 km metro hattı yapıyoruz

Havalimanına ulaşım konusunda bilgi veren Arslan, “Gayrettepe’den havalimanına raylı sistem çalışmasını başlattık. TBM makineleri geldi. Çok kısa sürede bir tören de yaparız. 37 kilometrelik bir metro yapıyoruz. Buradan da Halkalı’ya mevcut ana hatta Gebze-Halkalı-Marmaray da dâhil, ona da bağlanacak raylı sistemin devamı ile ilgili ihale çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.