Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 90 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaşan ev ve mutfak eşyaları sektörünün oyuncuları İstanbul’da Türk üreticilerle buluştu. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Turkish Housewares by Invitation Only adlı etkinlikte 42 Türk firması, 28 ülkeden katılım sağlayan 50’yi aşkın şirket ile bir araya gelerek, ev ve mutfak eşyalarını pazarladı. Geçtiğimiz seneki olumlu geri dönüşler sonrasında organizasyonun ikincisini yapmaya karar verdiklerini belirten EVSİD Başkanı Burak Önder “İlk etkinliğimize 21 ülkeden alıcılar gelirken bu sene sayıyı 28’e çıkardık. Birçok firmamız ilk kez Uruguay, Brezilya, Kanada, Çekya ve Kolombiya gibi uzak pazarlara ihracata başladı” dedi.



HEDEF UZAK DOĞU PAZARI

Önder, bu yıl Nijerya, Angola ve Arjantin’e yapılan ihracatta bir önceki döneme göre yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandığını belirtti. Ekonomi Bakanlığı ile yürüttükleri URGE projeleri kapsamında hedef pazarları belirlediklerini vurgulayan Burak Önder “2018 için Latin Amerika, Batı Avrupa ve Uzak Doğu hedef pazarlarımız. Bu pazarların yanı sıra diğer yakın pazarlarda da ihracatımızı daha da arttırma yönünde faaliyetler planlıyoruz” diye konuştu. Önder, 2017 yılının ilk 10 aylık ihracatının Ev ve Mutfak Eşyaları sektörü açısından bir önceki yılın aynı dönemine göre olumlu geçtiğini ifade ederek “Rakamlar 2016 yılına göre ihracatımızda yüzde 7,49’lık bir büyümeyi gösteriyor. Son çeyrekte de aynı artış trendini sürdürürsek 2017’yi 2,3 milyar dolarlık ihracatla kapatabiliriz” şeklinde konuştu. Önder, sektörün dünya genelinde ihracatta 6’ncı sırada yer aldığının altını çizdi.