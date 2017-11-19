Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Siemens, çalışanlarla kapalı kapılar ardında yaptığı toplantılarından ardından, 6 bin 900 personelini işten çıkaracağını duyurdu.

Enerji santralleri ve motor üretimi alanındaki sorunlar nedeniyle bu kararı aldığını açıklayan Münih merkezli şirket, işine son verilecek personelin yarısının Almanya'da çalıştığını bildirdi.

Almanya’nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Görlitz ve Leipzig’deki iki işletmede toplam 920 kişinin görevine son verileceğini duyuran Siemens'in açıklamasında, Erlangen ve Offenbach kentlerindeki işletmelerin de birleştirileceği, bunun da Offenbach'taki işletmenin sonu anlamına geleceği kaydedildi.

Siemens, Erfurt’taki bir işletmesinin durumunu ise incelemeye aldı. İşletmenin satılması da dahil olmak üzere birden fazla opsiyon olduğu bildirildi.