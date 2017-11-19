Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm 2017 yılında 270 bin 15 bin ton karşılığı 419 milyon 268 bin dolarla en fazla döviz getiren ürün olurken, kuru kayısı ihracatı 86 bin 255 tona karşılık 273 milyon 421 bin dolar oldu. Kuru incir ihracatımız ise miktar bazında 63 bin 605 ton, değer bazında 232 milyon 913 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye, 2015/16 sezonunda kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatından 967 milyon 229 bin dolar döviz kazanmıştı. Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ihracatı; 2016/17 sezonunda, 2015/16 sezonuna göre artış gösterirken, kuru kayısı ihracatı geçen sezonki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Bu üç üründen elde edilen ihracatın 1 milyar 50 milyon dolara ulaştığı sezonlar olduğunu belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Panik ortamına girmeden bu ürünleri pazarlayarak 1,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaşabiliriz” dedi.