Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Bir girişimci, kimyager ve anne... Ev hanımları ismini pek bilmese de neredeyse Türkiye’de girmediği ev yok. Kendi fotoğrafının yer aldığı HighGenic markalı silikon bazlı ürünleriyle indirim marketlerinde baş köşeye yerleşen Sevginar Baştekin, şimdi de Avrupa ve ABD’de Aldi ve DM gibi indirim marketlerini fethetmeye hazırlanıyor. Kimya sevgisinin lise yıllarına kadar dayandığını dile getiren Sevginar Baştekin bugün geldiği noktayı şöyle anlatıyor: Kimya en çok sevdiğim dersti. Birincilikle girdiğim İTÜ Kimya’dan mezun olduktan sonra bir laboratuvarda çalışmaya başladım. Kızım dünyaya geldikten sonra ayrıldım. 1 yıl sonra ise diagnostik cihazlar satan bir firmada çalışmaya başladım. Türkiye’ye ithal getirdikleri ürünlerin üretimine başlayacaklarını söylediler. Benimle birlikte o proje de başladı. Almanya’da AR-GE ve üretim yapmayı öğrendim. Oğlumun doğumuyla oradan da ayrıldım.



8 yıllık emeğin ardından iş hayatından uzak kalamayan Sevginar Hanım bu defa aile şirketinde kaldığı yerden yoluna devam etmiş. Aile şirketin için ürün geliştirmeye başlayan Baştekin o günleri ise şöyle anlatıyor: Almanya’daki raflar temizlik ürünleri bakımından çok zengindi. Acaba ben bunları Türkiye’de yapabilir miyim dedim. Evsel leke çıkartıcılarla işe koyuldum. 2001’in sonuna kadar 7-8 tane ürün geliştirdim. Kalem, mum, yapıştırıcı, zor yağ lekelerini çıkaran leke çıkarıcılar yaptım. Migros hemen raflarına koydu. Rusya, Hindistan, Almanya, Irak, Suriye ve Mısır başta olmak üzere 15 ülkeye satış yapıyorduk. Ardından Türkiye’deki ilk derz temizleyiciyi yaptım. Onu yeni ürünler izledi. Yaklaşık 3 yılda 150-200 ürün geliştirdik. Aile şirketi finansal problemler baş gösterince 2009 yılında dağıldı. Ben de hiçbir şey almadan şirketten çıktım.



Pes etmek nedir bilmeyen Baştekin “Bir kere yaptım bir defa daha yaparım” diyerek 2010 yılında tekrar işe koyulur. Eşinin evini sermaye yapıp 400 metrekarelik bir atölyede yeniden kolları sıvar. Çok amaçlı temizlik ürünleriyle A101’e girmeyi başarır. Ardından Beylikdüzü’nde daha büyük bir yere taşınır. 2014 yılında silikonlu temizleyiciyi piyasaya süren Baştekin en büyük sıçramayı yapar: BİM ürünü ilk olarak denemeye aldı. O kadar çok talep geldi ki bütün telefonlarımız kilitlendi. Hemen tekrar denemeye aldılar. 10 haftanın sonrasında 5-6 bin mağazada birden satılmaya başladı. Onu A101 takip etti. Şu an 14 bin mağazada sürekli ürünü olan bir firma konumuna geldik. 2018 yılında ihracata da başlayacaklarını ifade eden Baştekin, “Şu an Katar’a ürün için çalışıyoruz. Suudi Arabistan ile görüşüyoruz. Etiketlerin hepsini Arapça’ya çevirdik. 2018 yılı hedefimiz ABD ve Avrupa. Silikonlu ürünün Aldi, DM gibi indirim marketlerde satılacağına inanıyorum. 2018 yılında silikonun da etkisiyle en az ciromuzun yüzde 20-25’ini ihracattan geleceğini hedefliyoruz. 3 yıl içerisinde ise yüzde 50-50’ye getirmek” diye konuştu.



Bir yılda 10 milyon adet satış yaptı

Geçen yıl 10 milyon adet şişe ürün satışı yaptıklarını belirten Sevginar Baştekin’in hedefi 15 milyon adet şişe. Bu yıl yüzde 30-40 büyüme hedeflediklerini ancak rahatlıkla yüzde 50 büyümeyi yakalayacaklarını söyleyen Baştekin, satışlardan 28 milyon lira ciro bekliyor. Önümüzdeki dönemde organik ürünleri piyasaya süreceklerini anlatan Baştekin, “Türkiye’de doğal ürünlere doğru bir yöneliş var. Biz de Organik ürünler üzerinde çalışıyoruz. 6 tane geliştirme aşamasında ürünümüz var. İçerisinde boya ve koruyucu madde ve petrol türevi yok. Tamamen doğal içeriklerden oluşuyor. Tüm yüzeyler için kullanılabiliyor. Sirkeli, limonlusu ve lavantalısı var” dedi.