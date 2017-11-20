Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İstanbul

Son yıllarda finanstan sağlığa, gayrimenkulden turizme kadar birçok sektörde Türkiye’deki yatırımlarını hızlandıran Arap sermayedarlarının yeni gözdesi tarım ve hayvancılık oldu. Suudi Arabistan’ın başını çektiği Katar krizinin ardından gıda teminini güvence altına almanın yollarını arayan Körfez ülkeleri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük çapta tarım yatırımları için düğmeye bastı.



100 MİLYAR $’LIK POTANSİYEL

Hükûmetin cazibe merkezleri programı kapsamında Doğu illerinde sağladığı teşvikler en çok Arap iş adamlarını cezbederken, bu alanda yapılacak yatırımlar için 100 milyar dolarlık bir potansiyelden bahsediliyor. Mresco Türkiye Ceo’su Oya Zingal, tüm Körfez coğrafyasının son zamanlarda yaşanan gelişmeler sebebiyle ülkeleri için süreklilik sağlayan gıda tedarikinin önemini anladığını belirtti.



ARAZİ ARAYIŞINDALAR

Gıda konusunda stratejik rezerv oluşturmayı hedefleyen Körfez ülkelerinin tarım yatırımları için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Zingal “Gıdada ithalata bağımlı olan Orta Doğu ülkelerinden büyük çaplı yatırımcılar tarım ve hayvancılık açısından iklimi en elverişli ülke olan Türkiye’de arazi arayışına girdiler. Ciddi tutarlarda yatırım akışının olmasını bekliyoruz” dedi.



TEŞVİKLER İŞTAHI ARTIRDI

Güneydoğu’nun tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Oya Zingal “Burada geniş bir topluluğu besleyen potansiyel var. Tarım, hayvancılık ve ticaret alanında çok önemli fırsatlar barındıran bölgede iş gücü sıkıntısı da yok. Devletin sağladığı teşvikler de Körfezli yatırımcıların iştahını artırıyor” diye konuştu. Suudi Arabistan’da yerleşik bir yatırımcının geçtiğimiz günlerde Gaziantep yakınlarında 5 milyon dolar başlangıç sermayeli bir yatırımına tanık olduklarını anlatan Zingal “Bizler Murabahat olarak Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu’na yönelecek bu ilgiyi destekliyor ve memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.



Türkiye’yi zeytinyağında marka yapacak

∂ Kuveyt’in en büyük gruplarından Murabahat Yatırım, ülkemiz pazarına 2008 yılında Mresco Türkiye ile giriş yaptı ve Hacer Tower dairelerinin satışıyla tanındı. 1,3 milyar dolarlık portföy büyüklüğüne sahip grubun Türkiye haricinde Mısır, Mekke ve Kuveyt’te gayrimenkul, perakende ile IT sektörlerinde de yatırımları var. Konjonktürün değişmesi ve Körfez vatandaşlarının Türkiye’ye ilgisi sebebiyle şirket ülkemizde, farklı alanlarda da yatırım yaptı. Mresco Türkiye, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde Olivoyage markasıyla zeytinyağı üretimine başladı. Mresco Türkiye CEO’su Oya Zingal “Murabahat Yatırım’ın tarım sektöründe de arayışları başlayınca aklıma ilk gelen zeytin ve zeytinyağı oldu” dedi. Şirketin, satın aldığı zeytinliklerle 2016 yılında faaliyetlere başladığını dile getiren Zingal “Hedeflerimiz arasında öncelikle bir sıkım tesisi ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir tadım yeri kurulması var. Türkiye’yi zeytinyağı alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden biri hâline getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.