Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar oldu? 20 Kasım dolar euro fiyatları haberimizde. Kapalıçarşı'da 3,8650 liradan alınan dolar, 3,8670 liradan satılıyor. 4,5380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5400 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8890 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5880 lira olmuştu.

PİYASA TURU: TL'ye Moody's ve ihale morali Piyasalarda son durum



08:30 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları bugün Wall Street izleyerek gerilerken, Çin hisse piyasaları yeni piyasa düzenlemeleri nedeniyle Asya piyasaları genelinden daha fazla düşüş kaydetti. Almanya'da koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle euro değer kaybetti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 geriledi. Shanghai bileşik endeksi finans piyasalarındaki varlık yönetim enstrümanlarının denetimini sıkılaştıran düzenlemelerin ardıdnan yüzde 0,7, CSI300 yüzde 0,8 geriledi. Uzmanlar yeni düzenlemenin riskli varlıklara iştahı azaltabileceğini belirtiyorlar. Euro yüzde 0,5 değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

08:25 Altında son durum

Altın fiyatları dolardaki değer artışına paralel olarak gerilemesine karşılık, ABD'deki vergi reformu hakkındaki belirsizlik nedeniye gördüğü 1 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü yüzde 1.3 yükselerek 1,297 doları gördükten sonra bu sabah yüzde 0,2 ekside 1,291.71 dolarda bulunuyor.

08:20 Petrolde son durum

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 30 Kasım'da yapacağı ve fiyatları destekleyen üretim kısıntılarının değerlendirileceği toplantı öncesi yönsüz seyrediyor.

Bu sabah Brent yüzde 0,19 gerileyerek 62,59 dolar ve ABD ham petrolü yüzde 0,09 düşüşle 56,76 dolar.

08:10 Hazine yarına hazırlanıyor

Hazine Müsteşarlığı, yarın itfa tarihi 17 Ağustos 2022 olan 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

07:35 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,85'in altına gerileyerek 3,8472'yi test etti.

Kurda son işlem 3,8673'te ve bu seviyede TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 0,27

Dolar/TL geçen hafta en düşük 3,8497'yi test etmiş ve 3,8745'ten sonlanmıştı.

Euro/TL 4,5376. Euro kuru geçen hafta tarihi rekorunu 4,6128'e taşımıştı.

Sterlin/TL 5,1072. Sterlin kuru geçen hafta tarihte ilk kez 5,1691'i gördü.