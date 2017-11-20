Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT'nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Otel'de başladı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarım asırlık geçmişi bulunan internetin, özellikle son 10-15 yıllık süreçte alışkanlıkları, bağımlılıkları, zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi.Bakan Arslan, Çin E-Ticaret Araştırma Merkezi (CECR) tarafından yayımlanan raporda, 2015 yılında Çin'de 2,5 milyondan fazla kişinin doğrudan e-ticaret alanında, 18 milyon kişinin ise ulaşım gibi ilgili hizmetlerde istihdam edilmiş durumda olduğunun açıklandığını belirtti.

Altyapılardaki gelişmenin de ülkedeki e-ticareti etkilediğini, e-ticaretin de özellikle hizmet sektörünü büyüttüğünü ifade eden Arslan, "İnternet altyapısı ile birlikte taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor. Haberleşme ve özellikle de taşımacılık alanında tüm modları bir arada geliştiren Çin, ABD, İngiltere, Japonya ve Almanya dünyanın en gelişmiş e-ticaret sektörüne sahip ülkeleri. Bu noktada ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan muazzam gelişme de ülkemiz e-ticaretinde kendini gösteriyor. Keza 2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan Türkiye e-ticaret cirosu, bir yılda yüzde 20'nin üzerinde büyüdü ve 2016 yılı sonunda 30 milyar lirayı geçti." dedi.

Ulaşım ve iletişim altyapısına yaptıkların yatırımın 15 yılda 362 milyar lirayı geçtiğinin altını çizen Arslan, şunları ifade etti:

"Bu büyüklükteki bir yatırımla 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 37 kilometreye çıkardık. Eskiden 6 il birbirine bölünmüş yol ile bağlıyken şimdi 76 ili birbirine bağladık. İki yıl içerisinde de 81 şehrimizi bölünmüş yolla bağlamış olacağız. 8 bin 652 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 22 bin 916 kilometreye ulaştırdık. Yol vermeyen dağları tünellerle aştık, 83 adet olan tünel sayısını 315'e yükselttik. Karayollarımızda ortalama hızı saatte 13 kilometre yükselttik. Türkiye, yüksek hızlı ve hızlı tren altyapısı ile tanıştı. Havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. 26 aktif havaalanı sayısını iki kattan fazla artarak 55'e ulaştırdık. Yine son 15 yılda denizcilik sektörümüzde de çok önemli gelişmeler katettik. Yaptığımız liman yatırımları ve düzenlemeler ile elleçlenen yük miktarı 190 milyon tondan, 449 milyon tona çıktı. Şimdi de ülkemizin etrafındaki üç denizde ticaret yollarını değiştirecek 3 dev liman yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Ordu Giresun Havalimanı, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu ve daha nice hayal niteliğinde dev projeyi başarıyla tamamlayarak hizmete verdik. Ülkemizi genişbant internet ile tanıştırdık, fiber optik altyapıyı 300 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Mobilde 4,5 G hizmetini geçen yıl başlattık. 5G çalışmalarına ara vermeden başladık. PTT Kargo ve PTT Bank gibi kurumları kurduk. Yaptığımız bu düzenleme ve yatırımlar da tamamlandıkça, ülkemizde e-ticaret’in büyüme hızı da artıyor. Keza bu yılın sonunda e-ticaret cirosunun neredeyse yüzde 40 artışla 50 milyar lira civarında olmasını bekliyoruz.

"Yatırıma devam edeceğiz"



PTT'nin Ortadoğu ve Afrika ülkelerine e-ticaret başta olmak üzere pek çok konuda öncülük ettiğini anlatan Bakan Arslan, Katar'ın ulusal elektronik ticaret platformunun altyapısının PTT tarafından geliştirildiğini, Tunus'un elektronik ticaretle Batı pazarına açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Arslan, Türkiye ile Azerbaycan arasında elektronik ticaret, parasal hizmetler ve karşılıklı posta trafiğinin artırılması hususlarına yönelik mutabakat imzalandığını dile getirerek, "İnanıyorum ki bu konferans, ülkelerimiz arasındaki e-ticaret iş birliklerini artıracak. Ülkelerimizin pazarlarını geliştirmesini, e-ticarette dünyaya açılmamızı sağlayacaktır. Keza şu anda ülkelerimizin dünya e-ticaret pastasından aldığı pay istediğimiz noktada değil. Ancak iş birliklerimiz ile 3-4 yıl içerisinde bu pastadaki payımızı 2-3 kat daha artıracağımız gerçektir. Lakin ülkemiz açısından konuşursak, e-ticarette yaşadığımız hızlı büyümeye rağmen e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay henüz yüzde 3,5 seviyesinde. Bu rakamın dünya ortalamasının ise yüzde 8,5 olduğunu dikkate alırsak, e-ticarette gidecek daha çok yolumuz olduğu açıktır." diye konuştu.