Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "22 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 6-8 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.
Benzin fiyatında indirim bekleniyor
21.11.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
22 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 6-8 kuruş indirim bekleniyor.
Etiketler : Benzin,benzin indirim,
521360 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/521360.aspx
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