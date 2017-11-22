Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ziyareti esnasında duyurusu yapılan Millî Havacılık Planı ile ilgi ayrıntılar belli olmaya başladı. Boeing Türkiye’nin de destek verdiği program ile mühendis ve pilot eğitimlerinde Türkiye’nin bölgesel merkez olması planlanıyor. Bu kapsamında Boeing Türkiye’de, Havacılık Sanayii Geliştirme Programı, Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Bölgesel Uçuş Eğitim Merkezi, Servis ve Bakımda Bölgesel İşbirliği gibi uygulamaları hayata geçirecek. Bu planın en önemli unsurlarından biri olan Havacılık Sanayii Geliştirme Programı ise yine Boeing tarafından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde 28 Kasım’da İstanbul’da başlatılacak. Programı Savunma Sanayii Müsteşarlığının yanı sıra Boeing’in iş ortakları, Türk Havayolları ve havacılık servis sağlayıcıları destek veriyor.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın Türkiye havacılık sanayinde 21. sırada yer aldığını belirterek Millî Havacılık Planı ile ilk 10’u hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de 20 tedarikçi firma ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Sargın, Türkiye ekonomisine ise yıllık 160 milyon dolar katkı sağladıklarını söyledi. Sargın “Son 10 yılda Türkiye’ye 1,6 milyar dolar katkı sağladık. Yeni atılımlarımızla birlikte önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki etkinliğimizi 2 katına çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Boeing’in dünyada sınırlı sayıda bulanan mühendislik merkezlerinden birini de Türkiye’de kuracağına değinen Sargın şöyle konuştu: İşe mühendislik merkeziyle başlayacağız. İstanbul’da düşünüyoruz. Önümüzdeki iki ay içinde yer seçimi için gelecekler. 2018’in ilk çeyreğinde de duyuruyu yapacağız. Sargın mühendislik merkezi ile dünyaya insan ihraç etmek istediklerini belirterek şöyle devam etti: Bizim 2017 raporumuza göre 2036 yılına kadar dünyada 600 bin yeni pilota ihtiyaç var. Bunun 100 bin kadar Avrupa pazarında, bunun önemli kısmını da Türkiye oluşturuyor. Ayrıca 610 bin teknisyene ihtiyaç var. Burada yetiştirdiğimiz mühendis ve pilotların dünyaya açılmasını istiyoruz.



KABİN İÇİNE TALİBİZ

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de Türkiye’nin 2023 hedeflerinin havacılık sektöründen geçtiğini söyledi. Demir, “Dünyanın ilk 10 ekonomisinin hepsi güçlü bir havacılık sanayiine sahip. Teknolojide itici güç olmak istiyorsak havacılık sanayiine adım atmamız gerekiyor. Tasarım, mühendislik ve ileri teknoloji şart. Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi olması konusunda hedefimiz var. Şu an uçak koltuğu, kabin için istemler üretin şirketlerimiz var. Bunları bir araya getirdiğimizde kabin içini biz üretebiliriz. Dünya liginde şirketler oluşturmak istiyoruz. Bunun yol haritasını çiziyoruz” diye konuştu. Yetkin tedarikçiler için global firmalarla yapılan iş birliğinin önemine değinen Demir, Türkiye’nin kabiliyetlerinin anlatılması gerektiğini kaydetti.



