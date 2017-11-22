Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro güne rekorla başladı. Dolarda hareketlilik devam ediyor. Dün tüm zamanların rekorunu kıran dolar/TL yeni güne rekorla başladı. Dolar en yüksek 3.9830 seviyesini görürken, şu dakikalarda 3.9794 seviyesinde hareket ediyor. Merkez Bankası dün uzun zamandan beri ilk defa faizle ilgili örtülü bir adım atmıştı. Merkez Bankası'nın adımı sonrası 3.97 seviyesinin üzerinde olan dolar kuru, 3.95 seviyelerine gerilemişti.

EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI

Euro, Türk Lirası karşısında rekorunu 4.6772 seviyesine taşırken, Sterlin 5.2792 seviyesine taşıdı. Şu dakikalarda Euro/TL 4.6730, sterlin/TL ise 5.2748 seviyesinden işlem görüyor.

08:43 Euro rekor tazeledi

Dolarda rekorun ardından bir rekor da eurodan geldi. Euro/TL 4,6772'ye kadar yükselerek rekor tazeledi. Euro kuru dün TL'deki sert satışlar sırasında 4,6759'a kadar yükselmişti.

08:40 Dolar rekor tazeledi

Dolar/TL 3,9826'ya kadar yükselerek rekor tazeledi. Dolar kuru dünkü yükselişte 3,9781'i görmüştü.

08:20 Dolar yeniden 3,97'yi aştı

Dolar/TL 3,9730'a kadar yükseldi.

07:45 TL'de günün ilk işlemleri

Dün dövizin TL karşısındaki üçlü rekoru ardından bu sabah piyasada gerginliğin devam ettiği görülüyor.

Dolar/TL dünkü son işleme göre yüzde 0,26 yukarıda ve 3,9675'te.

Euro/TL yüzde 0,24 yükselişle 4,6591

Sterlin/TL de yüzde 0,38 yükselişle 5,2596

Dün dolar kuru 3,9781'i, euro kuru 4,6759'u ve sterlin kuru 5,2752'yi gördü.