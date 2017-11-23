Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Dışişleri Bakanlığından elde edinilen bilgiye göre, 2017 Ocak ayından kasım ayına kadar olan sürede ise 4 milyondan fazla kişi e-Vize alırken 2017 yılı e-Vize sisteminin en çok kullanıldığı yıl oldu. 105 ülke tarafından kullanılabilen e-Vize sistemi ekonomik anlamda da ülke ekonomisine katkı sağladı. E-Vize kapsamında toplanan vize harcı şimdiye kadar 447 milyon dolara ulaştı. Öte yandan, havaalanı bandrol vize sıralarında ve dış temsilciliklerde düzenlenen vize sıralarında azalma olduğu kaydedilirken, Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısında yaşanan artışın ise e-Vize sisteminin kolay, basit ve ortalama 3 dakika içinde alınmasıyla ilişkili olduğu belirtildi.

E-Vize başvurusunun yapıldığı www.evisa.gov.tr, 9 dilde hizmet veriyor. Turizm ve ticaret amaçlı seyahatler için Türkiye vizesi, Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı temsilcilikleri, hudut kapıları ve e-Vize Başvuru Sistemi üzerinden ediniliyor. Başvuru sahipleri, internet bağlantısı olan her yerden ve her zaman kimlik, seyahat belgesi ve seyahat tarihlerine ilişkin alanları doldurmaları ve vize harcını online olarak ödemeleri şartıyla e-Vize alabiliyor.