Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma alanındaki cari harcamalar 361,2 milyon lira, yatırım harcamaları ise 117,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2016 Yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’na göre; gayrisafi yurt içi AR-GE harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artışla 24 milyar 641 milyon liraya yükseldi. Söz konusu harcamalarda mali ve mali olmayan şirketler yüzde 54,2 ile en büyük paya sahip olurken bunu yüzde 36,3 ile yükseköğretim ve yüzde 9,5 ile kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet harcamaları izledi. Ticari kesim AR-GE harcamalarında ise aslan payı yüzde 57,2 ile imalat sektörünün oldu.

Kamu kesimi AR-GE harcamaları şöyle:



Toplam 1.902.148.090 436.224.753

Yeryüzünün keşfi 371.850.071 49.696.238

Çevre 51.454.371 9.808.277

Uzayın keşfi 19.845.841 7.124.653

Ulaşım 207.259.688 20.251.776

Enerji 80.473.373 26.971.151

Savunma 361.234.503 117.521.904