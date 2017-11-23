Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 120 ülkesine ihracat yapan Türk ayakkabı sektörü, yurt dışında markalaşmak için atak başlatıyor. Bu yıl 7 mağaza açarak büyümesini sürdüren Beta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, 60 mağazaya ulaştıktan sonra dümeni yurt dışına çevireceklerini söyledi. Şu anda Almanya, İspanya ve Hollanda pazarlarında araştırmalarının sürdüğünü ifade eden İkiışık, “Şu anda Barcelona’da birkaç AVM’ye bakıyoruz. Avrupa’da 3 ülkede birden mağazalaşarak dünyaya açılacağız. Çok daha önceden yurt dışına açılabilirdik ama yurt içinde markayı iyice oturtmadan yurt dışında macera aranmaz. Biz ABD’den Avrupa’ya kadar birçok ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Kalite ve tasarımla yurt dışında da iddialı olacağız” dedi.

Şirketin 2016’da 67 milyon TL civarında olan cirosunun bu yılın 9 ayı itibarıyla 50 milyonu aştıağını söyleyen İkiışık, 2017 yıl sonu ciro hedeflerinin 90 milyon TL, 2018 hedeflerinin ise 120 milyon TL olduğunu ifade etti. Kendi üretim tesisleri talebe yetişemeyince Anadolu’daki üreticilere iş vermeye başlayan Beta, şu anda 52 firmaya üretim yaptırarak, bünyesindeki 350 kişiye ilave olarak 1200 kişiye istihdam sağlıyor.