Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ankara’da, başlatılan icra takibi sırasında borcunun tamamını ödemesine rağmen Hasan K’nın evine haciz geldi. Bunun üzerine şahıs, borçlu olduğu Azmi A’ya, ailesine karşı mahcup olduğu ve çevresine karşı saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle tazminat davası açtı. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, Hasan K. “Borcumu icra takibi başlatıldığı sırada tamamını ödedim. Ancak Azmi A, icra takip işlemlerine devam etti. Aileme karşı mahcup olduğum gibi çevreme karşı da saygınlığım zedelendi. 5 bin TL manevi tazminat talep ediyorum” dedi. Azmi A. ise kendini “Alacağıma mahsuben 4 bin TL aldım. Fakat Hasan K. sonradan yazıyla ve rakamla 14 bin TL olarak değiştirmiş. Davanın reddini talep ediyorum” diye kendini savundu. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, her iki tarafın beyanlarını değerlendirerek Hasan K’ya 9 bin 400 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.