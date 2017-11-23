Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel

2018 Bütçe Görüşmeleri öncesinde bir konuşma yapan Canikli, ilk olarak Suriye’de yaşananlar ve ardından Türkiye’nin bu bölge halkına verdiği desteği anlattı. Hâlen Türkiye’de bulunan Suriyelilerden 240 binden fazlasının bu topraklarda dünyaya geldiğini açıklayan Canikli, yapılan yardımlara ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Canikli, ABD’nin ekonomik yaptırımlarla tehdit ettiği S-400’lerle ilgili de yeni gelişmeleri paylaştı. Canikli şöyle konuştu:

Aciliyet arz eden hava savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonu’ndan S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalanmış ve avans ödemesi gerçekleşmiştir. Yani satış sonuçlandırılmıştır. Bundan sonraki ödemeler ve biçimleri ile ilgili detaylar şu anda görüşülüyor. Sözleşme imzalanmış, avans ödemesi de gerçekleştirilmiştir. Yani bu iş tamamlanmıştır. Bir adedi opsiyon olmak üzere 2 adet S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecektir. İlk sistemin teslimatının 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sistemler teslim alındığında ülkemiz önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır.



PATRİOT DA İSTİYORUZ

Bakan Canikli milletvekillerinin sorularını cevaplandırırken de , “Bir taraftan S400’leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi millî imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını başlattı” dedi.

NATO tatbikatındaki skandala da değinen Bakan Canikli, “NATO’daki bu rezillik cevapsız bırakılmayacak” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150’si general, 4 bin 630’u subay olmak üzere 8 bin 570 personelin TSK’dan ihraç edildiğini de açıklayan Canikli, ayrıca Altay Ana Muharebe Tankı’na ilişkin de bilgi verdi. Bakan Canikli, “Altay tankı projesinde 250’si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. Bu ihalede teklifler cuma günü verildi; önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız” dedi. Canikli, TSK’ya erzak tedarikinde konsept değişikliğine gidildiğini, 2018’den itibaren bu ihtiyaçların öncelikle kamu kurumlarından temin edileceğini açıkladı.