Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri son dönemde yaygınlaşan "Uber" ve "Scotty" uygulamalarıyla yolcu taşıyanlara yönelik denetimleri sıklaştırdı. Akıllı telefonlarla kullanılan Uber, yolcuları o anki konumlarına en yakın araca yönlendiriyor.

Yolcudan alınan paranın yüzde 80'i araç sahibine, yüzde 20'si Uber'e gidiyor. Geçen yıl korsan taşımacılık yapan 4 bin sürücüye ceza kesilmişti. Bu yıl ayrı 13 ekip halinde çalışan polis tarafından şimdiye kadar 6 bin 700 sürücüye ve 44 motosikletçiye Karayolları Trafik Kanunu EK 2/3 maddesi gereğince 2 bin 628'er lira para cezası kesildi.

Bu sürücülerden 2 bin 873'ü Uber üzerinden çalışıyordu. Aynı sürücüler, polise ikinci kez yakalanırsa ceza 4 bin 380'er liraya çıkacak. Son bir yılda 6 bin 600 yolcuya da Karayolları Trafik Kanunu'nun EK 2/4 maddesinde yer alan "İşareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" ibaresi gereğince 292'şer lira para cezası yazıldı.

MOTOSİKLETLİ TAKSİ: SCOTTY

İstanbul'da Uber'e kayıtlı 2 bini taksi 4 bin araç var. "Trafiğe takılma, tek tuşla ışınlan" sloganıyla yaygınlaşan Scotty uygulaması ise yine akıllı telefon üzerinden çalışıyor. Yolcular motosikletle taşınıyor.

KİŞİSEL BİLGİLERİ ÇALANA FİDYE VERMİŞLER

ABD merkezli uluslararası ulaşım şebeke şirketi Uber, geçen yıl 57 milyon kullanıcısının ve 600 bin taksi hizmeti veren şoförün kişisel bilgilerinin internet korsanları tarafından çalındığını doğruladı. Haberi duyuran Bloomberg haber ajansı, şirketin siber saldırıyı gerçekleştiren korsanlara 100 bin dolar ödediğini iddia etti. Ancak saldırıyı doğrulayan Uber yetkilileri, fidye iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı