Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar euro bugün ne kadar? 23 Kasım dolar euro fiyatları... Dün 3,9835'e kadar çıkarak psikolojik sınır olan 4 liraya bir adım daha yaklaşan dolar/TL, Fed toplantı tutanaklarında enflasyona ilişkin olumsuz değerlendirmelerin öne çıkmasıyla 3,91 seviyesine kadar geriledi. Güne 3,92 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 09:09'da 3,9410'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4,6669 ve sterlin/TL 5.2560 seviyesinde yer aldı.

FED, DAHA TEMKİNLİ DAVRANABİLİR

Fed tutanaklarına göre, piyasa beklentisi doğrultusunda aralık ayında faiz artışı öngörülüyor ancak, birçok üye ülkede enflasyonun uzun süre daha düşük kalmayı sürdüreceğini düşünüyor. Daha fazla üyenin enflasyondan endişe duyması, piyasalarda bankanın gelecek yıl daha temkinli davranabileceği şeklinde yorumlandı.

Bankanın para politikasını belirleyen 9 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi, yılın son toplantısı için 12-13 Aralık'ta başkent Washington'da bir araya gelecek. Piyasalar, bu toplantıda faiz artırılmasına yüzde 91,5 ihtimal veriyor.

IKON Menkul tarafından hazırlanan dolar/TL analizinde, "Fed tutanaklarında enflasyona ilişkin belirsizliklere dikkat çekilmesiyle USDTRY paritesi gün içi gördüğü en yüksek 3,98 seviyesinden 3,91'e kadar geriledi. Gerilemenin devamında 3,9100 ve 3,8780 destek olarak izlenebilir. Dolar lehine işlemlerde ise 3,9280 ve 3,9420 direnç oluşturabilir" ifadesine yer verildi.

ABD PİYASALARI BUGÜN KAPALI

Fed toplantı tutanakları sonrasında küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Bugün Avrupa'da açıklanacak veriler ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarını takip edilecek. ABD ve Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı.

09:30 VIOP30 yükselişle açıldı

VIOP BIST30 endekse dayalı yakın vadeli sözleşme, 175 baz puan yükselişle güne 132 bin 75'ten başladı.

09:28 Borsada bugün ne bekleniyor?

Fed'in Kasım ayı FOMC toplantısı tutanaklarında hisse senedi piyasalarına yönelik endişeler ABD'de borsaları baskıladı, Dow Jones Industrial yüzde 0,27 düşerken, S&P500 yüzde 0,08'le sınırlı geriledi.

Diğer taraftan ABD'de işlem gören Türkiye ETF'i ise yüzde 1,75 yükselirken, Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,25 değer kazandı.

Analistler, dün BIST100'ün 7,4 milyar lira hacimle yüzde 0,66 yükselişle 105 bin 963'ten tamamladığı BIST100 için bugünkü beklentilerini paylaştı:

Yatırım Finansman

"Güne yurtdışı piyasalarda görülen hafif negatif havanın etkisi ile yatay başlamasını beklediğimiz endekste 105.000 seviyesinin gün içi ilk destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece tepki hareketleri gücünü koruyacaktır. Bu nedenle 105.000 seviyesinin üzerinde tepki amaçlı kısa vadeli pozisyonların açılabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu seviyenin kırılması halinde gevşeme eğilimi tekrar ivme kazanabileceğinden tepki amaçlı açılacak pozisyonlarda bu seviyenin altında ısrarcı olunmamalı. 104.600 ve 103.500 kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir.

Endekste 106.100 ara direncinin kırılması halinde ise 106.900-107.100 direnç bandı hedef olacaktır."

İntegral Yatırım

"BIST 100 endeksi 105000 direncinin tekrar üzerinde bulunuyor. Endeksin 105000 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacak. Bununla birlikte 106800 seviyesindeki 50-günlük ortalamasının üzerine yerleşmedikçe endekste gerçek anlamda bir güçlenmeden bahsetmek zor. Teknik olarak destek bölgelerinden tepkilerin geldiği bir süreç yaşıyoruz."

Gedik Yatırım

"BIST-100 endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Endeks kapanışının ardından TSİ 22:00'da açıklanan FOMC tutanaklarında, gelecekte izlenecek para politikasında görüş ayrılıkları yaşandığının görülmesine bağlı olarak, doların küresel piyasalarda değer kaybettiği izlendi. Kur tarafındaki düşüşe bağlı olarak endekste yukarı yönlü hareketlerin etkili olması durumunda, 106.500 ile 107.150 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu direnç aralığının kırılması ve işlem hacminin bunu teyit etmesi yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşınmakta olup bu durumda 108.000 seviyesi hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 105.500 -105.000 aralığı ile 104.300 seviyesi gün içi destek noktaları olarak takip edilebilir. Siyasi - jeopolitik olası haber akışları ile kur tarafındaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecek olup, endeksin yönü üzerinde belirleyici olacak gelişmelerdir. Bugün ABD Şükran Günü dolayısıyla kapalı. Euro Bölgesinden yoğun bir şekilde PMI endekslerini takip edeceğiz. İngiltere'de GSYH ve ECB'nin toplantı tutanakları yayımlanacak."

07:55 Global piyasalarda öne çıkanlar

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks bu sabah yüzde 0,11 yukarıda.

Japonya tatil, ABD de bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak.

Şangay Bileşik Endeks, yüzde 0,86 düşerken, Shenzen'deki düşüş ise yüzde 1,69

07:45 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,9258'de, dolar kuru düne göre yüzde 0,11 yükselişte.

Euro/TL 4,6508

Sterlin/TL 5,2379

Türk Lirası, dün 17:00'dan sonra üç yabancı para birimi karşısında kayıplarının bir kısmını toparladı. 17:00'da Dolar/TL 3,9668

Euro/TL 4,6625 ve Sterlin/TL 5,26'ydı.

Aynı günün başında kaydedilen tarihi rekorlar ise dolarda 3,9826 lira, euroda 4,6772 lira, sterlinde 5,2792 lira.

07:40 Dolar Endeksi düşüşte

Dolar Endeksi, Fed tutanaklarında enflasyona dair görüş ayrılıklarının artmasıyla düşüşünü hızlandırdı.

Tutanakların açıklandığı sırada 93,44'teki Dolar Endeksi 93,16'ya kadar geriledi. Endeks, hafta başında 94,16 seviyesini görmüştü.