Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Atatürk Havalimanı, son 10 yılda Avrupa’da 13’üncülükten 4’üncülüğe yükselerek Avrupa’nın en çok büyüyen havalimanı oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2007’de Avrupa’nın en büyük 13’üncü hub (bağlantı merkezi) bağlantısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı 2017’de yüzde 591’lik büyümeyle birlikte ilk 20’deki havalimanları arasında en çok büyüyen havalimanı oldu ve Avrupa’nın en büyük 4’üncü hub bağlantısı oldu" dedi.

Ocak, dünya genelinde ise Atatürk Havalimanının hub bağlantısı en yüksek olan 6’ıncı havalimanı olduğunu belirtti. Ocak, "Dünya genelinde hub bağlantısı en yüksek olan havalimanı Frankfurt Havalimanı olurken, İstanbul Atatürk Havalimanı Amsterdam, Dallas, Paris ve Atlanta’nın ardından 6’ıncı sırada yer aldı" bilgisini verdi.