Lapseki Güreci, Yenice Yaykın, Yenice Kovancı ve Çan Karlı Göletleri’nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından aynı gün imzalandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Lapseki Güreci Göleti ile 1010 dekar, Yenice Yaykın Göleti ile 700 dekar, Yenice Kovancı Göleti ile 880 dekar ve Çan Karlı Göleti ile de 2150 dekar araziye su temin edilecek.
Bakan Eroğlu'ndan Çanakkale'ye 4 gölet müjdesi
23.11.2017 - 11:46 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla Çanakkale'nin Lapseki Güreci, Yenice Yaykın, Yenice Kovancı ve Çan Karlı göletlerinin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.
Etiketler : Bakan Eroğlu',
522017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522017.aspx
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