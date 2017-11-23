Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lapseki Güreci, Yenice Yaykın, Yenice Kovancı ve Çan Karlı Göletleri’nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından aynı gün imzalandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Lapseki Güreci Göleti ile 1010 dekar, Yenice Yaykın Göleti ile 700 dekar, Yenice Kovancı Göleti ile 880 dekar ve Çan Karlı Göleti ile de 2150 dekar araziye su temin edilecek.