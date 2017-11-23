Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekim ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 geriledi. Böylelikle konut satışlarına ilişkin yıllık değişim rakamlarında görülen dalgalanma devam etti. Eylül ayında konut satışları yıllık olarak yüzde 28,8 artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ekim ayında 122 bin 882 adet konut satıldı. İlk satışlar yıllık bazda yüzde 7,59 düştü. İkinci el satışlar ise yıllık bazda yüzde 3,95 geriledi.

Yabancılara satışlarda ise yıllık bazda yüzde 70,95'lik artış kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA DARBE GİRİŞİMİNDEN BU YANA EN SERT GERİLEME

Konut istatistikleri içinde ipotekli satışlardaki gerileme dikkat çekti. Ekim ayında ipotekli satışlar yıllık olarak yüzde 19,7 düştü. Böylelikle 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016'dan beri ipotekli satışlarda en sert gerileme kaydedildi.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ İVMESİ

Konut satışı rakamlarında dalgalanma görülürken konut kredisi faizlerinde de bir süredir yukarı ivme kaydediliyor.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 10 Kasım haftası itibariyle bankaların uyguladığı konut kredisi faizlerinin ağırlıklı ortalaması yüzde 13,11 oldu. Böylelikle konut kredisi faizleri 12 Ağustos 2016 haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.