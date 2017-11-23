Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla "İşbirliği-Güçbirliği" projelerine, 1 milyon 500 bin liraya kadar destek verildiğini bildirerek, "2010 yılından bugüne kadar, toplamda 246 i̇şletici kuruluşa yaklaşık 82 milyon lira tutarında destek sağlandı." ifadesini kullandı.Özlü, yazılı açıklamasında, KOSGEB aracılığıyla, "İşbirliği-Güçbirliği" projelerine 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira lira geri ödemeli olmak üzere 1 milyon lira, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki ortak imalata yönelik projelere de 300 bin lira geri ödemesiz 1 milyon 200 bin lira geri ödemeli olmak üzere 1 milyon 500 bin lira destek verildiğini bildirdi.

Programdan faydalanmak üzere en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartının bulunduğuna işaret eden Özlü, projelerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek olması halinde ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesinin yeterli olduğunu kaydetti.Özlü, program kapsamında alınacak yerli malı makine ve teçhizatın yüzde 15 oranında daha fazla destekleneceğine dikkati çekerek, "Program vasıtasıyla 2017 ekim ayı itibarıyla 31 işletici kuruluşa (programdan yararlanmak üzere orta-yüksek ve ileri teknoloji alanındaki projeler için en az 3, diğer alanlarda ise en az 5 işletmenin bir araya gelmesiyle oluşturulan Ltd. veya AŞ statüsündeki tüzel kişilik) 8,5 milyon liradan fazla destek sağlandı. 2010 yılından bugüne kadar toplamda 246 i̇şletici kuruluşa yaklaşık 82 milyon lira tutarında destek verildi." değerlendirmesinde bulundu.