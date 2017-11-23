Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Saad Siddiqui ve Anezka Christovova'nın yer aldığı JPMorgan analistlerinin 22 Kasım tarihli raporunda Türk Lirası'nın sert bir değer kaybına karşı kırılgan olduğu belirtildi.

Raporda, kredi büyümesinin yüzde 20'lerde kalması ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle cari açığın milli gelire oranının yüzde 6,6 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi. Raporda bu yıl yerel tahvillere 7,5 milyar dolarlık giriş olduğu belirtilirken, çıkışların büyük bir risk olduğu vurgulandı.

JPMorgan analistleri Eylül sonlarından bu yana yerlilerin döviz hesaplarında 9 milyar dolarlık satıştan sonra gelen döviz satış desteğinin sönümlendiğine dikkat çekti.

Analistler Merkez Bankası'nın yükselen kur karşısındaki hamlelerini de değerlendirdi. JPMorgan analistlerine göre Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar kurda istikrarı sağlamak için yetersiz görünüyor.

Kurumun değerlendirmesinde, “Yüksek faiz ödeyen Rusya, Türkiye ve Güney Afrika'nın birbirinden farklı makro, politika ve siyasi dinamikleri farklı; bu da bizim için uzun ve kısa pozisyonların karışımı demek oluyor.” ifadesi yer aldı.

Kurumun yüksek faiz ödeyenlerde tavsiyesi; Türk Lirası ve Güney Afrika Randı'nda ağırlığı azalt ve Rus Rublesi'nde artır şeklinde.

Hem Türkiye hem de Güney Afrika Randı'nın çok sayıda siyasi, politik, kredi derecelerine ilişkin ve makro risklere karşı hassas olduğu belirtilirken, aynı zamanda yeterli risk primi sağlamadığının altı çizildi.

Yerel para cisinden tahvillerde ise Rusya'da ağırlık arttır tavsiye edilirken, Türkiye tahvillerinde ağırlığı azalt tavsiyesinde bulunuldu.

Banka, Rusya Merkez Bankası'nın 2018'de büyük bir ihtimalle faiz indirimlerini sürdüreceğini belirtti; TCMB'nin ise enflasyon beklentilerinin baskısı altında olduğunu dile getirdi.