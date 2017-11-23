Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak ve inşaat sektöründe depremlerin yıkıcı etkilerini azaltma hedefiyle hazırlanan yeni yönetmelik, inşaat maliyetlerini artırırken, Türk buluşçuların yeni projelerine de ilham kaynağı oldu. Elektrikler kesilmesine rağmen 6 saate kadar aydınlatma sağlayan LED ampullerin 2018 deprem yönetmeliğine girerek yeni yapılarda zorunlu olması bekleniyor.

Depremin meydana getireceği olumsuz etkiyi azaltmak üzere Eylül ayında hazırlanan TS EN 81-77 Deprem Standardı inşaat ve yapı sektörüne birtakım sorumluluklar yükledi. Getirilen bu yeni deprem standardı ile asansörlerin hareketli parçaları, alınacak önlemler ile olası deprem anında yolcu ve binalara zarar vermeyecek şekilde üretilecek. Yine Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan değişiklik ile her daireye bir otopark yapılması da zorunlu hâle gelecek.



Merdiven ve acil çıkışlarda bulunan ampullerin yerine, elektrik kesintisine rağmen aydınlatma sağlayan LED ampullerin kullanılması sağlanarak, elektrik kesintisinden en az sevide etkilenmesi sağlanacak. Özellikle de İstanbul’da yoğun tepki çeken dikey yapılaşma kaldırılan yüzde 40 sınırı ile yerini yatay mimariye bırakacak.