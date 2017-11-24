Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Bütün dünya ile birlikte Türkiye’de de hızla gelişen e-ticaret, büyük iş birliklerini beraberinde getiriyor. Dünya devi Alibaba ile Türk kargo sektörünün büyük oyuncusu Aras, güçlerini birleştirdi. Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk “E- ticaretin önemli oyuncularından biri olma hedefimiz doğrultusunda, dünya devi Alibaba ile büyük bir adım attık. Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacağız. Öncesinde 25-40 gün arasında gelen siparişler, iş birliğimizle çok daha kısa sürede teslim edilecek. Biz bu süreyi 5 güne kadar düşüreceğiz. Tabii ki bunu yaparken hızlı gönderi seçeneğimiz olacak. Bunun da belli bir maliyeti olacak. Müşteri ‘ben bu ürünü 5 günde istiyorum’ dediği zaman, maliyetin bir kısmını üstlenecek, bir kısmını da biz üstleneceğiz ve süreyi 5 güne indireceğiz. Artık uçak mı alırız, özel sefer mi kiralarız, bir şekilde bu süreyi tutturacağız. Zaten yıllardır özellikle Almanya ve gurbetçilerimizin yoğun yaşadığı yerlerde yurt dışı tecrübemiz var, gümrük süreçlerini de hızla aşabiliyoruz. Hızlı siparişlerimizin yanında, daha düşük maliyetli, standart siparişlerde devam edecek” dedi.

3 TRİLYON $’LIK POTANSİYEL

Aras Kargo’nun 12 bin çalışanı, 4 bin aracı ve 29 transfer merkezi ile sektörün en önemli oyuncularından biri olduğunun altını çizen Bulduk “2020 yılında dünyada 3 trilyon dolarlık pazar olması beklenen e-ticaretin, kargo sektörünün de büyümesine etkisiyle, teknolojik yatırımlara yoğunlaştık. Bu çerçevede, hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük bölümlerimizden biri olan İkitelli Transfer Merkezi, 10 milyon avro yatırımla yenilendi. Orada kapasitemiz, saatte 5500 gönderiden 15 bine çıktı” diye konuştu.

30 MİLYON AVRO YATIRIM

İkitelli’nin ardından Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa olmak üzere diğer transfer merkezlerinin de dijitalleşeceğini vurgulayan Bulduk, şöyle devam etti: 5 yılda 30 milyon avro yatırım yapmayı planlıyoruz. Büyüme hedeflerini dijital dönüşüm üzerine kurgulayarak, 5 yıllık plan içinde gönderilerin yüzde 80’ini teknolojik transfer merkezlerinden yapacağız. Tüm iş süreçlerinde de verimliliği artıracak donanımı sağlamayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar bize, Alibaba gibi diğer dünya devleri ile iş birliklerinin de yolunu açacak...

Kargo araçlarında ‘Kara Kutu’ dönemi

Dijital dönüşüm yatırımlarının sadece transfer merkezlerini dönüştürmekle sınırlı olmadığını belirten Hikmet Bulduk “Operasyonel işleyişimizde geliştirdiğimiz dijital projelerimizden en önemlisi olan rota optimizasyonunu 2018’de uygulamaya koyacağız. Türkiye’deki tüm araçların rotası, ana merkezden verilecek. Ayrıca, kargo araçlarında ‘Kara Kutu’ diye adlandırdığımız gelişmiş araç takip sistemi ile kurye sürüş tekniklerini geliştirerek, karbon salınımını daha da azaltacağız, 16 milyon liranın üstünde yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlayacağız. Tüm dijital süreçler, kargonun zamanında tesliminin yanı sıra, sürücünün vitesi geç değiştirmesinden lastik havasına, motor arızasına kadar bilgileri bize verecek” dedi. Önümüzdeki yıl başlayacakları, harita üzerinden “Kargom Nerede” uygulaması ile de müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştıracaklarını belirten Bulduk “Bu sistemde müşterilerimiz; cep telefonlarından Kargo Takip Numarası girerek, gönderinin dağıtıma çıkışından, teslimine kadar olan süreci anlık olarak harita üzerinden takip edebilecek. Türkiye’de kargo sektöründe bu anlamda bir ilk olacak” diye konuştu.