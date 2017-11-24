Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni taslağa göre şarj istasyonu kurmak isteyen firmalar, bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketlerine bağlantı başvurusunda bulunabilecek. Bu şirketler önceden bir sözleşmeye gerek kalmaksızın tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verebilecek. Şirketler tüketiciden, elektrik satış bedeli dışında EPDK düzenlemesine tabi olmayan ek hizmet bedeli alabilecek. Şirketler, şarj istasyonlarıyla ilgili tüm kapatma, devir ve isim değişikliği işlemlerini ilgili dağıtım şirketine bildirecek.

SADECE 471 ADET var

Bu arada Türkiye’de yılın 9 aylık döneminde 46 elektrikli ve 2 bin 717 hibrit araç satışı yapıldı. Araç şarj istasyonu sayısının çoğalmasıyla elektrikli araç sayısının da artması bekleniyor. Şu anda sadece elektrikli araç sayısı 471’e ulaşmış durumda...