Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Fuarcılık tarafından CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen 2. CNR Emlak Zirvesi ve CNR Emlak Fuarı dün kapılarını açtı. 3 gün sürecek fuarda bu yıl da Körfez ülkelerini radarına alan gayrimenkul sektörünün açılmak istediği yeni pazarlar ise Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Fas oldu. 2. CNR Emlak Zirvesi’nin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, gayrimenkul sektörünün son 15 yılda önemli gelişmeler katettiğini belirtti.

TÜRKİYE CAZİBESİNİ KORUYOR

İnşaat ve emlak sektörünün dünya rekabet arenasında en başarılı olunan sektörler arasında bulunduğunu dile getiren TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik de “Bu sektör, gelişmeye ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor” dedi. Özçelik, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye’nin yatırım cazibesini koruduğunu kaydetti. Zirvenin açılışında ayrıca CNR Fuarcılık Grup Başkanı Cem Şener ile yeşil binalar üzerine 14 kitap yazan Jerry Yudelson da konuşma yaptı.