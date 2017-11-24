Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

81 ilde sokaktaki vatandaşın ekonomik beklenti ve talepleri dinlenerek, çözüm önerileri masaya yatırılacak. Hayata geçirilecek olan proje ve yatırımlarda, halkın ekonomik alandaki bu beklenti ve talepleri belirleyici olacak. Bugün, Bingöl, Zonguldak ve Kırşehir’de eş zamanlı olarak başlayacak olan proje 4 ay sürecek. Doğrudan halkla görüşmeler yapılarak, sokaktaki vatandaşın perspektifi, tercihi ve öncelikleri belirlenecek. Anketlerde halka, “şehirlerinde son 15 yıl içinde gerçekleşen projelerden kendilerini en çok memnun edenin hangisi olduğu” şeklinde sorular sorulacak.