Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Kasım euro dolar ne kadar? Dün 3,9835'e kadar çıkarak psikolojik sınır olan 4 liraya bir adım daha yaklaşan dolar/TL, Fed toplantı tutanaklarında enflasyona ilişkin olumsuz değerlendirmelerin öne çıkmasıyla 3,9010 seviyesine kadar geriledi. Dolarda son durum ne? Güne 3,92 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 09:55'te 3,9477'den işlem gördü. Ardından 3,9010'a kadar geriledi. İşte 24 Kasım Euro Dolar fiyatları

Euro/TL 4,6395 ve sterlin/TL 5.2560 seviyesinde yer alıyor.

FED, DAHA TEMKİNLİ DAVRANABİLİR

Fed tutanaklarına göre, piyasa beklentisi doğrultusunda aralık ayında faiz artışı öngörülüyor ancak, birçok üye ülkede enflasyonun uzun süre daha düşük kalmayı sürdüreceğini düşünüyor. Daha fazla üyenin enflasyondan endişe duyması, piyasalarda bankanın gelecek yıl daha temkinli davranabileceği şeklinde yorumlandı.

Bankanın para politikasını belirleyen 9 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi, yılın son toplantısı için 12-13 Aralık'ta başkent Washington'da bir araya gelecek. Piyasalar, bu toplantıda faiz artırılmasına yüzde 91,5 ihtimal veriyor.

08:55 Petrolde son durum

ABD ham petrol fiyatları Kanada'dan ABD'ye ham petrol taşıyan Keystone petrol boru hattının kapatılmasının Kuzey Amerika piyasalarını sıkılaştırmasıyla iki yılın yeni zirvesi olan 58,58 doları gördü.

Son işlem ise yüzde 0,15 düşüşle 58,46 dolar.

Brent petrol yüzde 0,05 yükselişle 63,43 dolar.

08:15 Altın fiyatlarında son durum

Gram altın Çarşamba günü 164,16 lirayı gördükten sonra bu sabah 163,18 lirada.

AA'ya konuşan Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da son dönemde gram altın fiyatındaki performansı değerlendirmek için hem ons altın hem de dolar/TL'deki trendi iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.

Erkan, ons altın fiyatında gerek jeopolitik gerekse mali ve parasal politika belirsizlikleri çerçevesinde dolar ve faizlerde görülen gerilemelerin etkili olduğunu belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 2,30'lu seviyelere çekildiği ortamda, zaman zaman Kuzey Kore, Avrupa'daki merkezi hükümetlerin zayıflaması, ABD vergi reformu belirsizliği, Washington'dan yükselen politik riskler gibi etmenler etkili oldu." dedi.

TL'nin değer kaybettiği bu ortamda, TL bazlı altın fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çeken Erkan, altın fiyatlarının artmasının altın talebinin de yüksek kalmasına neden olduğunu, bunun da altının gram fiyatını 160 TL'nin üzerine çıkarttığını söyledi.

Erkan, altının ons fiyatında 1.285 ve 1.270 doların önemli destek seviyesi olduğunu, 1.310 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, "4 üzerinde bir dolar/TL ve 1.300 doların üzerinde bir ons fiyatı, gram altının da 170 TL bandına hareket etmesi demek olacaktır. TL'de ilave değer kayıpları olursa bu bandın üzerine de çıkabilir." diye konuştu.

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının bazı yetkililerin düşük enflasyon konusunda endişeli olduklarını göstermesinin ardından doların baskı altında kalmasıyla yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 1,291.50 dolar

08:08 Global piyasalarda öne çıkanlar

Japonya'da Nikkei225, dünkü tatil sonrası bugün yüzde 0,47 geriledi.

Avustralya'da S&P ASX200 de yüzde 0,24 geriledi.

Çin piyasaları ise dünkü düşüşler sonrası tepkiye sahne oldu. Hong Kong Hang Seng dünkü yüzde 1 düşüşünden sonra bugün yüzde 0,39 yükseliyor. Anakarada Şangay bileşik endeks ise yüzde 0017 düşüşte.

08:00 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,9292'de. Dolar kuru dün 3,90'a kadar geriledikten sonra 3,90-3,93 bandında dalgalanma eğilimi gösterdi.

Bugün şu ana kadarki işlem aralığı ise 3,9044-3,9295 oldu.

Euro/TL 4,6590

Sterlin/TL 5,2250