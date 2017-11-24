Son dakika! Benzine zam geldi... Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 24 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Motorinde ise bir artış beklenmiyor" denildi.
Benzinin litre fiyatında hafta başında 6-8 kuruş indirim, otogaz fiyatlarına da dünden itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam yapılmıştı.
Son dakika! Benzine zam geldi | 24 Kasım benzin zammı ne kadar?
24.11.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre fiyatında dün "8-10 kuruş" olacağı açıklanan artış, "9 kuruş" olarak belirlendi.
Son dakika! Benzine zam geldi... Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 24 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 9 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Motorinde ise bir artış beklenmiyor" denildi.
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522297 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/522297.aspx
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